New York Red Bulls contre Philadelphia Union

07/08/2021 à 02:00 CEST

le Taureaux rouges jouera son seizième match en Major League Soccer contre le Union de Philadelphie, qui doit commencer vendredi prochain à 14h00 dans le Arène Red Bull.

le Les Red Bulls de New York visages aux esprits renforcés pour le match de la seizième journée après avoir battu le Ville d’Orlando dans le Stade Exploria par 1-2, avec des buts de Casiers Oui Fabio Gomez. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 11 matches disputés à ce jour et ajoutent un chiffre de 14 buts encaissés à 16 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Union de Philadelphie ne pouvait pas gagner à Nashville SC lors de son dernier match (1-0), il cherchera donc la victoire contre le Les Red Bulls de New York pour tracer le cap du championnat. À ce jour, sur les 12 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté cinq avec un bilan de 15 buts marqués contre 11 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Les Red Bulls de New York Ils ont réalisé un bilan de quatre victoires et une défaite en cinq matchs joués à domicile, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Union de Philadelphie Il a un bilan de deux victoires, une défaite et trois nuls en six matchs joués, c’est donc un rival assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Les Red Bulls de New YorkEn fait, les chiffres montrent deux défaites et trois nuls pour les locaux. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée sur un score de 1-0 pour les Union de Philadelphie.

En référence à leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs devancent leur rival avec une différence de trois points. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 16 points au classement. Pour sa part, Union de Philadelphie il compte 19 points et occupe la troisième position du classement.