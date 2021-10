New York retire les fonds de pension de Ben & Jerry’s à cause du boycott des territoires occupés par Israël

Le fonds de pension gigantesque de l’État de New York retire 111 millions de dollars d’investissements de la société propriétaire de Ben & Jerry’s en raison du boycott des glaciers des territoires occupés d’Israël, a appris The Post.

Le contrôleur de l’État Tom DiNapoli – le seul gestionnaire du fonds commun de retraite de l’État de 263 milliards de dollars – a déclaré que la décision de Ben & Jerry de cesser de vendre des glaces dans les territoires israélo-palestiniens contestés en juillet violait la politique de son bureau contre le boycott, le désinvestissement et la sanction d’Israël.

En conséquence, le contrôleur retire 111 millions de dollars d’investissements en actions d’Unilever, la société mère de Ben & Jerry.

« Après un examen approfondi, le New York State Common Retirement Fund cédera ses participations dans Unilever PLC. Notre examen des activités de la société et de sa filiale Ben & Jerry’s a révélé qu’ils se livraient à des activités BDS dans le cadre de la politique de notre fonds de pension », a déclaré DiNapoli dans un communiqué au Post.

La politique du contrôleur de l’État établie en juin 2016 indique que les activités du BDS sont destinées à infliger un préjudice économique à Israël et, par conséquent, aux investissements du fonds de pension de l’État dans l’État juif. Le fonds de pension de l’État – le troisième du pays – investit plus de 800 millions de dollars dans des fonds de retraite en Israël.

Le contrôleur de l’État, Tom DiNapoli, a déclaré qu’un examen avait révélé que Ben & Jerry’s « participait à des activités BDS » dans le cadre de la politique de retraite. Bureau de l’État de New York Com

La politique a averti les entreprises impliquées dans des activités BDS contre Israël que l’État retirerait ses investissements dans les retraites.

« Nous allons céder ces investissements. Ben & Jerry’s est engagé dans des activités BDS », a déclaré un porte-parole de DiNapoli.

Les alliés d’Israël ont applaudi DiNapoli pour avoir défendu l’État juif.

Un drapeau israélien est placé au sommet d’un camion de livraison à l’extérieur de l’usine Ben & Jerry’s de Be’er Tuvia, le 21 juillet 2021.. via .

« C’est une merveilleuse nouvelle. Que Dieu bénisse Tom DiNapoli », a déclaré l’ancien membre de l’Assemblée de l’État de Brooklyn, Dov Hikind.

« BDS équivaut à l’antisémitisme et le contrôleur DiNapoli s’est élevé contre la haine. »

Hikind et DiNapoli ont servi ensemble pendant des années à l’Assemblée de l’État et le contrôleur a personnellement appelé Hikind jeudi soir pour l’informer de son action contre Unilever/Ben & Jerry’s.

La directrice de la gouvernance d’entreprise de Dinapoli, Liz Gordon, a envoyé un avertissement au PDG d’Unilever, Alan Jope, indiquant que sa filiale Ben & Jerry s’engageait dans une action BDS contre Israël.

JOPE a donné une réponse circulaire le 4 août défendant les actions de Ben & Jerry’s, affirmant qu’il n’intervenait pas dans les actions entreprises par les conseils d’administration « indépendants » ou la « mission sociale » de ses marques.

« Unilever a un engagement fort et de longue date envers nos activités en Israël. Nous employons près de 2 000 personnes dans le pays dans nos quatre usines et notre siège social, et nous avons investi environ 250 millions de dollars sur le marché israélien au cours de la dernière décennie », a déclaré Jope dans une lettre à Gorzon.

La crème glacée Ben and Jerry’s a arrêté la vente de sa crème glacée au territoire palestinien occupé en raison de valeurs contradictoires.. via .

Le patron d’Unilever a ajouté : « Sur cette décision, ce n’était pas différent. Ben & Jerry’s a également clairement indiqué que même si la marque ne sera pas présente en Cisjordanie à partir de 2023, elle restera en Israël grâce à un accord commercial différent.

Le mois dernier, l’État du New Jersey a commencé à se départir de 182 millions de dollars investis dans les actions, obligations et autres titres d’Unilever suite au boycott d’Israël par Ben & Jerry, rejoignant ainsi d’autres États anti-BDS, dont l’Arizona et le Texas.

Les fondateurs Ben Cohen (à gauche) et Jerry Greenfield ont soutenu la décision d’arrêter les ventes dans les Territoires palestiniens occupés (TPO). Avec l’aimable autorisation de HBO

Le 19 juillet, Ben and Jerry’s a annoncé qu’il cesserait de vendre des glaces aux territoires palestiniens occupés. [OPT] en disant « il est incompatible avec nos valeurs » d’y faire des affaires.

Les cofondateurs juifs de Ben et Jerry’s Bennett Cohen et Jerry Greenfield – qui ont vendu leur entreprise homonyme à Unilever en 2000 – ont défendu la décision de l’entreprise de mettre fin aux ventes dans la région dans un éditorial du New York Times en juillet, écrivant qu’Israël était l’un des premiers pays à avoir l’entreprise s’est étendue à l’international au fur et à mesure de sa croissance.

Les fondateurs, qui se sont dits « fiers juifs », ont déclaré qu’il était « possible de soutenir Israël et de s’opposer à certaines de ses politiques » tout comme ils se sont « opposés aux politiques du gouvernement américain ».

Reportage complémentaire de Patrick Reilly