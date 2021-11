New York se prépare à lancer NYCCoin

New York se prépare à lancer un CityCoin appelé NYCCoin le 11 novembre. CityCoins, une organisation qui donne aux communautés le pouvoir d’améliorer et de programmer leurs villes, a révélé cette nouvelle dans un tweet le 8 novembre. La décision de lancer NYCCoin intervient après que le maire – l’électorat Eric Adams a déclaré qu’il aimerait que New York ait une crypto-monnaie similaire au MiamiCoin (MIA) de Miami.

C’est officiel : les CityCoins arrivent dans la Grosse Pomme La semaine dernière, le maire élu de New York @ericadamsfornyc a déclaré qu’il souhaitait avoir un CityCoin pour New York comme celui de Miami. Cette semaine, la communauté CityCoins répond en activant le minage de NYCCoin ! Https : //t.co/F07myLEyjF – CityCoins (@mineCityCoins) 8 novembre 2021

Selon l’organisation, NYC est sur le point de devenir le centre de cryptographie qu’Adams souhaite qu’il soit. Expliquant pourquoi il pense que New York est sur le point de devenir une ville crypto, CityCoins a noté que la ville est un leader mondial en matière d’affaires et de culture, ce qui est évident dans le secteur technologique de la ville qui prospère malgré les nombreux défis.

Des exemples de l’expansion du secteur technologique incluent Google ajoutant 1,7 million de pieds carrés d’espace de bureau à Manhattan, et Meta (anciennement Facebook) sécurise 2,2 millions de pieds carrés supplémentaires à Midtown. De plus, Apple cherche à s’étendre dans un deuxième bâtiment à Penn Plaza.

CityCoins a également noté que les sociétés avaient réussi à lever 7,5 milliards de dollars (5,54 milliards de livres sterling) en financement par capital-risque à un stade avancé au premier trimestre de cette année. À titre de comparaison, les entreprises ont gagné 15 milliards de dollars (11,09 milliards de livres) sur l’ensemble de 2019 et seulement 1 milliard de dollars (0,74 milliard de livres) en 2008.

Pousser les villes à adopter la crypto

Commentant cette nouvelle, Adams a déclaré :

Nous sommes ravis de vous accueillir dans la maison mondiale de Web3 ! Nous avons la technologie et l’innovation pour aider à faire avancer notre ville.

Avant cela, Adams s’était engagé à soutenir les crypto-monnaies et a déclaré qu’il enquêterait sur ce qui inhibe la croissance de la classe d’actifs naissante une fois qu’il prendra ses fonctions. Adams a également plaidé en faveur d’une éducation à la crypto dans les écoles pour aider à exposer les étudiants à la crypto-verse. En plus de cela, le maire élu a déclaré qu’il recevrait ses trois premiers chèques de paie en Bitcoin (BTC/USD).

À New York, nous allons toujours gros, donc je vais prendre mes TROIS premiers chèques de paie en Bitcoin quand je serai plus vieux. NYC va être le centre de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres industries innovantes à croissance rapide ! Attends! – Eric Adams (@ericadamsfornyc) 4 novembre 2021

La décision de New York d’adopter intervient alors que Francis Suarez, le maire de Miami, continue de faire pression pour que sa ville adopte des crypto-monnaies pour différents cas d’utilisation, y compris le paiement d’impôts. Dans l’espoir de faire de Miami une plaque tournante de la cryptographie, Suárez a invité de grandes sociétés de cryptographie, ainsi que des sociétés minières, à s’installer dans la ville.

Ses efforts ont également fait de Miami la première ville à lancer une crypto-monnaie. Depuis le lancement de MIA, la pièce aurait généré plus de 20 millions de dollars (14,78 millions de livres sterling) pour la ville.

