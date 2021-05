New York Times Gaslights à propos des lignes de stations-service après le piratage de pipelines ⋆ .

Le New York Times ment sur les conduites des stations-service, dont certaines sont complètement à court de carburant, après que le gang de cybercriminalité russe DarkSide a attaqué le pipeline colonial.

«Colonial Pipeline, une artère de carburant américaine vitale qui a été fermée par une cyberattaque, a déclaré qu’il espérait rétablir la plupart des opérations d’ici la fin de la semaine. Depuis la fermeture, il n’y a pas eu de longues files d’attente ni de hausses majeures des prix de l’essence », a écrit mardi le New York Times sur Twitter.

Colonial Pipeline, une artère de carburant américaine vitale qui a été fermée par une cyberattaque, a déclaré qu’il espérait rétablir la plupart des opérations d’ici la fin de la semaine. Depuis l’arrêt, il n’y a pas eu de longues files d’attente ni de hausses majeures des prix du gaz. Voici ce qu’il faut savoir. https://t.co/kX58tBAd78 – The New York Times (@nytimes) 11 mai 2021

Malgré les affirmations du Times selon lesquelles «il n’y a pas eu de longues files d’attente dans les stations-service» et «la réaction du marché a été modérée», les habitants de la côte Est ont du mal à accepter les effets de la fermeture. L’attaque contre le pipeline de 5500 miles s’étendant du New Jersey à Houston a eu lieu la semaine dernière et lundi soir, les habitants de Caroline du Nord, de Caroline du Sud, de Floride et d’autres États avaient du mal à trouver du carburant. En Virginie, 6,5% des stations-service étaient à court de carburant avant mardi, et au moins 1% des stations de Caroline du Nord et de Floride étaient complètement à sec.

Sacs sur chaque pompe à cette station Circle K Shell à Fort Mill près du village de Baxter. Une autre station Shell à un kilomètre plus bas de la route semble également être en panne d’essence. @wcnc #gasshortage pic.twitter.com/CxujwMftGG – Tanya Mendis (@tanyamendis) 11 mai 2021

Les gens en Caroline du Nord et du Sud ainsi que dans d’autres États ont commencé à rester assis dans leur voiture pendant des heures lundi et mardi dans l’espoir d’avoir une chance de faire le plein de leurs véhicules en prévision de pénuries et d’augmentation des prix.

De longues files d’attente dans une station-service à Raleigh alors que les préoccupations de #gasshortage persistent à la suite d’une attaque par ransomware sur Colonial Pipeline. @AAAnews rapporte que les prix réguliers de l’essence en Caroline du Nord ont augmenté de 10 cents par rapport à la semaine dernière, 5 cents depuis hier. @ ABC11_WTVD pic.twitter.com/aC69IOSRPg – Michael Perchick (@MichaelPerchick) 11 mai 2021

La ligne pour obtenir du gaz à ce QT est presque reculée sur Gold Hill Road. AAA avertit les gens d’arrêter les achats de panique avant d’aggraver le potentiel #gasshortage @wcnc pic.twitter.com/utpdXxhc1q – Tanya Mendis (@tanyamendis) 11 mai 2021

Des lignes pour se rendre aux pompes à essence qui se forment partout dans le nord de l’État ce soir. Les experts disent que les gens ne devraient pas submerger le système car nous voyons des «files d’attente» bien après 23 heures @foxcarolinanews #CyberAttack #gasshortage pic.twitter.com/RHY9s7qDoH – Shale Remien (@ShaleRemien) 11 mai 2021

La panique à propos du gaz a même incité le gouverneur de Caroline du Nord Roy Cooper à déclarer l’état d’urgence et à débarrasser temporairement l’État de certaines réglementations pour s’assurer qu’une quantité suffisante de carburant est produite.

“[The] La déclaration d’urgence aidera la Caroline du Nord à se préparer à toute interruption potentielle de l’approvisionnement en carburant des véhicules à moteur à travers l’État et garantira que les automobilistes peuvent avoir accès au carburant », a déclaré Cooper dans un communiqué.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.