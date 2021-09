New York Yankees contre New York Mets en direct, chaîne de télévision, heure de début, cotes, comment regarder la MLB en ligne

in

Les Yankees de New York rencontreront les Mets de New York dans leur série de week-end vendredi soir de Citi Field.

Les Yanks viennent de terminer une série avec les Blue Jays où ils ont perdu les trois matchs et ont eu du mal en n’enregistrant que 4 points pendant toute la série. Ils devront renverser la vapeur s’ils veulent continuer à pousser les séries éliminatoires. Quant aux Mets, ils viennent de terminer une série contre les Marlins où ils ont remporté un match et chercheront à rebondir dans cette série. Les Yankees enverront Jordan Montgomery tandis que les Mets contreront avec Tylor Megill.

Comme toujours, ce sera une excellente série, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action de la MLB ce soir.

Yankees de New York contre Mets de New York

Lorsque: vendredi 10 septembre

Temps: 19 h 10 HE

Chaîne TV: Réseau MLB, SNY

Direct: fuboTV (streamer gratuitement)

Cotes et lignes de paris de la MLB

Cotes MLB avec l’aimable autorisation de Tipico Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois vendredi à 18 h 35 HE.

Yankees de New York (-125) contre Mets de New York (+105)

O/U : 7,5

Vous voulez de l’action sur la MLB ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

