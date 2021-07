New York Yankees vs Boston Red Sox en direct, chaîne de télévision, heure de début, cotes, comment regarder la MLB en ligne

in

Les Yankees de New York affronteront les Red Sox de Boston samedi après-midi dans le troisième match de leur série de quatre matchs à Fenway Park.

Les Yankees chercheront à rebondir après deux défaites en autant de matchs à Boston et se tourneront vers Jameson Taillon pour les aider à se remettre sur la bonne voie. Pendant ce temps, Boston a bien joué et enverra Nathan Eovaldi pour aider à gagner leur troisième match de la série, Eovaldi a eu le numéro des Yankees toute l’année, nous verrons ce qui se passera aujourd’hui.

Cela devrait être un bon match, voici tout ce que vous devez savoir pour saisir l’action ce soir.

Yankees de New York contre les Red Sox de Boston

Lorsque: samedi 24 juillet

Temps: 16 h HE

Chaîne TV: FS1

Cotes et lignes de paris de la MLB

Cotes MLB avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour samedi à 12 h 45 HE.

Red Sox de Boston (+145) contre les Yankees de New York (-175)

H/E : 9

