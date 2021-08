New Zelda: Breath Of The Wild PC Mod rend le jeu plus beau que jamais

Zelda : le souffle de la nature semble incroyable sur Switch, mais les moddeurs – utilisant une version émulée du jeu – ont travaillé pour le rendre encore plus fantastique grâce à la magie du matériel PC au cours des dernières années maintenant.

Prenez le modder allemand Digital Dreams, qui a réussi à faire fonctionner Breath of the Wild à une résolution 8K ultra-nette – avec un lancer de rayons activé pour le rendre encore plus visuellement saisissant.

Le hic, au-delà du fait qu’il faut avoir recours à l’émulation et au piratage pour y jouer ? Eh bien, la puissance de traitement requise pour voir Hyrule sous cette forme éblouissante est assez stupéfiante – une carte graphique Asus TUF RTX 3090, 32 Go de RAM et 2 To de stockage SSD, pour commencer – mais le résultat final est quelque chose qui a l’air si bon, c’est Difficile d’imaginer que la rumeur de Switch Pro l’égale même, sans parler du modèle Switch OLED qui sortira bientôt.

Pourtant, vous ne pouvez pas mettre ce genre de puissance de PC dans votre sac à dos, n’est-ce pas ? Chacun le sien.