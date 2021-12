Newcastle 1-1 Résumé de Manchester United, buts et faits saillants du Boxing Day de Premier League

27/12/2021 à 23h15 CET

Si quelqu’un dans Old Trafford Je pourrais contempler une sortie de Edinson cavani ce marché d’hiver, la fête des Newcastle Cela leur aura éteint l’idée. L’Uruguayen a sauvé le Manchester United d’un match horrible contre les ‘pies’. Cavani est entré dans la pause, les Diables rouges étant à la traîne au tableau d’affichage, cherchant trois occasions et marquant un but. Pourtant, ce n’était pas assez, et devait apparaître De Géa pour éviter une catastrophe majeure.

NOUVEAU

MUN

Newcastle United

Dubravka ; Krafth, Schar, Lascelles, Manquillo ; Shelvey, Longstaff; Fraser (Almirón, M.74), Joelinton, Saint-Maximin (Gayle, M.82) ; Wilson (Murphy, M.44).

Manchester United

De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles ; McTominay (Matic, M.80), Fred (Sancho, M.45) ; Bruno Fernandes, Greenwood (Cavani, M.45) ; Rashford, Cristiano Ronaldo.

Buts

1-0 M.7 Saint-Maximin ; 1-1 M.71 Cavani.

Arbitre

Craig Pawson. TA : Krafth (M.66) / Cristiano Ronaldo (M.57), Bruno Fernandes (M.66), Maguire (M.68).

À Ralf Rangnick Il a beaucoup de travail à faire. Le football vertigineux et la pression suffocante que veut imposer le sélectionneur allemand se sont soldés par une absurdité à Newcastle, notamment en première mi-temps. ça n’a pas aidé ça Saint-Maximin les frappera au premier changement, après une erreur de Varane. L’ailier français s’est faufilé entre les arrières de United jusqu’à tomber à moitié, un fil de l’équipe de De Géa.

United n’a rien lié et a souffert en défense. Maguire a de nouveau montré ses coutures, et ni Fred non plus McTominay réussi à arrêter les contres de Saint-Maximin et Joelinton. Le blocus était tel que Rangnick est passé à l’action à la mi-temps, assommant Sancho et Cavani.

Ils ont tous deux amélioré United au redémarrage. Sancho a généré le centre du premier avertissement de Cavani. En chemin, De Gea a sorti une belle main à Saint-Maximin, une erreur locale que Cavani a finalement puni. L’Uruguayen a chassé un autre centre dans la surface pour terminer le ballon au fond des filets. Pur instinct à l’Uruguayen, bien supérieur à une personne disparue Cristiano Ronaldo à Newcastle.

Le match nul a parfois calmé United, mais a alimenté le désir de vengeance de Newcastle dans la dernière ligne droite. Avec ceux de Rangnick totalement divisés sur le terrain, les ‘pies’ avaient la victoire dans leurs bottes, mais les bâtons et De Gea l’ont emporté. Premier Murphy tiré sur la base du poteau, puis Almiron est tombé sur un main prodigieuse de la méta espagnole trop peu pour que la fin laisse l’égalité au marqueur, un point que personne ne connaît bien, mais qui rend probablement justice à tous.