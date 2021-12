Newcastle a annoncé trois accords de janvier dont il avait besoin

On a dit à Newcastle de donner la priorité au transfert de Jesse Lingard dans la fenêtre de janvier, ainsi qu’à deux autres accords, s’ils veulent éviter la relégation de la Premier League.

Les Magpies sont opérationnels sous Eddie Howe après une victoire acharnée de 1-0 contre Burnley ce week-end. Les trois points étaient suffisants pour les soulever du fond et à moins de trois points de sécurité. Et avec la fenêtre de janvier dans quelques semaines à peine, les espoirs grandissent que la grande évasion se poursuivra.

En effet, disposant d’une richesse retrouvée grâce à leur des bailleurs de fonds saoudiens stupidement riches, Newcastle devrait être de gros joueurs en janvier.

En conséquence, la spéculation a augmenté sur les joueurs qu’ils pourraient cibler. À cette fin, un rapport passionnant de lundi a détaillé l’énorme paquet qu’ils avaient offert à Lingard.

Maintenant, l’ancien favori de Toon, Rob Lee, a donné sa bénédiction à la signature de Lingard. Il a également nommé deux autres signatures solides qu’ils devraient chercher à sceller s’ils veulent éviter la chute.

Lee a déclaré à Coffee Friend : « Je dirais Kieran Trippier, James Tarkowski et Jesse Lingard.

«Lingard marquerait des buts, c’est ce dont Newcastle a besoin. West Ham est probablement désespéré de le récupérer, il était incroyable pour eux. Il a de l’énergie, il se déplace sur le terrain et il finira par marquer des buts.

«Tarkowski, il a fait partie des équipes d’Angleterre, c’est un bon joueur défensif, fort, rapide et un peu leader.

« J’ai toujours aimé Trippier, ce sont les joueurs que vous pourriez avoir et ils voudraient venir à Newcastle. C’est important.

«Nous ne voulons pas que des joueurs viennent à Newcastle juste pour l’argent, mais des joueurs qui veulent jouer pour ce club et jouer pour ces fans. Si nous intégrons ce type de joueurs, tout ira bien. »

Transfert Lingard nécessaire pour Newcastle pour éviter la chute

Lee a fait 381 apparitions pour Newcastle au cours d’un séjour de 10 ans à Tyneside. Et il sait mieux que quiconque ce qui est nécessaire pour jouer pour le club.

Cependant, il craint que s’ils signaient des signatures révélatrices en janvier, la relégation pourrait bien être à l’ordre du jour.

« Si Newcastle n’apporte aucun renfort, nous descendrons », a ajouté Lee.

« Les joueurs se sont améliorés depuis l’arrivée d’Eddie Howe, mais quand même, si Newcastle n’obtient pas de joueurs, il est assez sage de savoir qu’ils ne sont pas assez bons [to keep the club up].

« Il y a une raison pour laquelle Newcastle est là où ils sont. J’étais au match samedi [against Burnley], Callum Wilson a marqué le but, mais avions-nous encore l’air de marquer ?

« Nous avons eu quelques occasions, mais Callum Wilson semble être la seule personne à marquer. S’il se blesse, nous avons de sérieux ennuis parce que personne d’autre ne marque de buts.

