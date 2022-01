Newcastle a déclaré que le pire trait de Pierre-Emerick Aubameyang était la chose dont Eddie Howe avait le plus besoin dans un avertissement de transfert majeur

Newcastle a été mis en garde contre un accord pour Pierre-Emerick Aubameyang, avec un expert avertissant que la « pire partie » du jeu de l’attaquant d’Arsenal est la chose dont Newcastle a le plus besoin.

Les Magpies sont confrontés à une fenêtre de transfert cruciale en janvier alors qu’ils cherchent à éviter un revers dommageable après leur prise de contrôle. En effet, ils ont des idées sur tout le terrain alors qu’ils cherchent à inspirer un renouveau dans leur fortune.

En défense, le défenseur central Sven Botman et l’arrière Kieran Trippier sont des cibles de transfert clés. Au milieu de terrain, le duo anglais Dele Alli et Jesse Lingard a eu des liens avec un déménagement à St James ‘Park.

L’attaque n’était pas une préoccupation aussi pressante pour le manager Howe jusqu’à la blessure au mollet de Callum Wilson. Depuis lors, cependant, l’attaquant des Gunners Aubameyang est censé être apparu sur son radar.

Les rapports affirment que Newcastle a contacté Arsenal au sujet de sa disponibilité. Ils veulent proposer un accord de prêt jusqu’à la fin de la saison en vue d’un transfert permanent de 20 millions de livres sterling.

Aubameyang reste bloqué par le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, à la suite d’une infraction disciplinaire en décembre. En tant que tel, son avenir dans le nord de Londres n’est pas clair.

Selon Tony Cascarino, cependant, le fait qu’Aubameyang ait été abandonné montre exactement pourquoi Newcastle – qui a besoin que tout le monde soit sur la même longueur d’onde pour lutter contre la relégation – ne devrait pas le signer.

« C’est quelqu’un qui ne fait pas partie de l’équipe première d’Arsenal, comprenons-le bien », a déclaré Cascarino à talkSPORT.

«Voulez-vous un joueur qui va faire preuve d’engagement, courir, faire toutes les choses laides dans le jeu dont vous aurez besoin pour survivre ? Le fait-il très bien ? Je dirais que c’est la pire partie de son jeu.

« Est-ce un footballeur de qualité qui peut transformer un match en un instant ? À son meilleur, oui. Mais quand a-t-il fait ça régulièrement pour la dernière fois ? Pas très souvent cette saison, même vers la fin de la saison dernière.

Célébrer les joueurs qui n’ont pas célébré – Salah, Lingard, Ronaldo et plus

Cascarino a ajouté : Je ne vois pas du tout que cet accord soit bon pour Newcastle.

« Je pense que ce sera plus un air d’Aubameyang faisant une faveur à Newcastle et je pense probablement, non, il ne va pas leur faire une faveur. »

Aubameyang toujours pas en faveur

De retour à Arsenal, Aubameyang n’a plus joué pour Arsenal depuis une défaite 2-1 contre Everton début décembre.

Le joueur de 32 ans est désormais en service international avec le Gabon pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Arteta a déclaré peu de temps après sa décision de laisser tomber le joueur : « Ce que je peux dire maintenant, c’est que la décision que nous avons prise fait vraiment mal, et c’est toujours comme ça et il faut un peu de temps pour guérir. Donc pour l’instant, il n’est pas impliqué dans l’équipe.

« Depuis que je suis ici [my relationship with him has been] vraiment, vraiment bien. C’est pourquoi c’est douloureux.

« Quand nous avons dû prendre cette décision, c’était parce que c’était la bonne pour défendre les intérêts du club de football. »

Aubameyang avait marqué sept buts en 15 matchs avant de devenir gelé.