Newcastle a dit d’apprendre de l’erreur Robinho de Man City et de signer de «jeunes joueurs affamés», avec Dominic Calvert-Lewin pressenti pour le transfert alors que les nouveaux propriétaires ciblent l’attaquant d’Everton

Les nouveaux propriétaires de Newcastle ont été invités à « apprendre des erreurs de Manchester City », alors qu’ils commencent à planifier une nouvelle ère à St James’ Park après le départ de Steve Bruce.

Les Magpies, soutenus par leur prise de contrôle saoudienne de 305 millions de livres sterling, peuvent désormais commencer à cibler de nouveaux joueurs et un nouveau manager pour diriger la reconstruction, avec une multitude de grands noms déjà liés à des déménagements à Tyneside.

Steve Bruce a été limogé par Newcastle mercredi – et ils visent déjà un nouveau manager et de nouvelles recrues

Paulo Fonseca est l’homme dont on parle beaucoup pour remplacer Bruce – et le patron portugais pourrait avoir un nouvel attaquant à l’ouverture de la fenêtre de transfert en janvier.

Selon le Daily Telegraph, Newcastle est intéressé par la signature de l’attaquant d’Everton Dominic Calvert-Lewin, les nouveaux propriétaires souhaitant faire de l’international anglais leur nouveau leader vedette.

Le joueur de 24 ans, qui est actuellement blessé à un orteil cassé, a marqué 32 buts en Premier League depuis le début de la saison 2019-20.

Dominic Calvert-Lewin est devenu l’un des meilleurs attaquants de Premier League au cours des dernières années

Joelinton n’ayant pas réussi à impressionner depuis son transfert à Hoffenheim, le club de Tyneside semble être à la recherche d’un autre attaquant pour concurrencer le n ° 9 Callum Wilson.

Il est affirmé que Newcastle sera confronté à une concurrence pour signer le tueur à gages des Toffees, cependant, avec Arsenal et Manchester United également liés à un intérêt.

Mais l’ancien défenseur de Toon, Jose Enrique, a déclaré à talkSPORT que Calvert-Lewin était exactement le type de joueur que le club devrait signer au cours des deux prochaines années, le club nouvellement créé ayant mis en garde contre la signature de grandes stars qui ne recherchent qu’un salaire. journée.

Jose Enrique approuverait la signature de Calvert-Lewin

L’Espagnol, qui a disputé 119 apparitions en quatre ans sous un maillot noir et blanc, souhaite que les nouveaux propriétaires fassent venir des joueurs jeunes et affamés qui « veulent jouer pour Newcastle ».

« Ce n’est pas facile de dire quels joueurs ils pourraient signer, c’est la réalité », a-t-il déclaré, s’adressant à talkSPORT.com en association avec BeMyBet.com.

« Ils savent qu’ils ont de l’argent, alors les clubs vont dire: » Si vous venez chercher mon joueur, vous le prenez et vous payez « .

« Cela dépend de combien ils veulent dépenser, mais j’espère qu’ils ne feront pas la même erreur que Manchester City au début et qu’ils choisiront de grands noms qui avaient peut-être 28, 29 ans et qui avaient déjà tout gagné et qui viennent juste pour l’argent .

«J’espère qu’ils iront pour des joueurs entre 21 et 25 ans – affamés, avec beaucoup de talent, qui ont faim de grandir en tant que joueur.

« Vous pouvez opter pour un joueur établi de 27 ou 28 ans mais qui a la personnalité qui cherche à mettre le club dans une autre dimension.

« Ne vous contentez pas de faire venir de grands noms pour faire plaisir aux fans. Amenez le bon joueur avec la faim et les joueurs qui veulent courir et jouer pour Newcastle. »

Le spécialiste de talkSPORT, Trevor Sinclair, était d’accord avec l’ancienne star de Toon, admettant que l’ancien club de Man City était coupable d’avoir recruté les mauvais joueurs dans les premiers jours suivant leur rachat d’Abu Dhabi, dont l’as brésilien Robinho.

Robinho a signé pour Man City en provenance du Real Madrid le jour de la date limite des transferts d’été en 2008, le même jour où la prise de contrôle du club à Abu Dhabi a été confirmée. Il est parti après deux saisons.

Sinclair a joué contre une liste de joueurs étoilés de Newcastle au cours de sa carrière en Premier League, y compris la légende de St James’ Park Alan Shearer et Les Ferdinand.

Et il a déclaré que les nouveaux propriétaires devraient cibler les joueurs qui, selon eux, « traverseront des murs de briques » pour le club et ne sont pas seulement là pour un chèque de paie.

« Les joueurs contre lesquels j’ai joué à Newcastle quand ils étaient vraiment là sous Sir John Hall – Alan Shearer, Sir Les Ferdinand, Rob Lee, ils courraient à travers des murs de briques pour ce club de football.

«Les le feraient, je le voyais monter pour des têtes qu’il n’avait pas le droit de gagner, même avec Shearer, et puis vous aviez d’autres joueurs qui venaient de l’académie comme Lee Clark et Steve Watson.

getty

Newcastle a été mis au défi de trouver son nouvel Alan Shearer après la prise de contrôle saoudienne du club

« C’est ce que les fans de Newcastle veulent voir. C’est bien d’avoir un énorme chéquier, mais si vous faites venir des joueurs qui veulent juste de l’argent… Je pense que Manchester City a fait quelques erreurs tôt avec vos Robinhos et des joueurs comme ça…

« Si vous avez un énorme coffre de guerre et que vous commencez à faire venir les mauvais joueurs qui ne vont pas traverser les murs de briques pour Newcastle et les rayures noires et blanches de ce maillot, vous pourriez vous retrouver dans une situation réelle à la fin. de la saison. »

