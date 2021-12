Newcastle a dit de « cesser d’appeler » la cible du réalisateur alors qu’un accord à long terme était signé

Le club d’Eredivisie Ajax a demandé à Newcastle de « cesser de les appeler » en raison de la disponibilité du directeur du football Marc Overmars.

Le Néerlandais, qui a fait 100 apparitions pour Arsenal au cours de ses jours de joueur, est à l’Ajax depuis 2012. Il a aidé à superviser le développement de joueurs tels que Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt et Donny van de Beek, pour n’en nommer que quelques-uns. .

L’énorme succès d’Overmars aux Pays-Bas a vu Newcastle demander sa signature plus tôt cette année. Ils espéraient faire de l’homme de 48 ans leur nouveau directeur.

Le patron de l’Ajax, Erik ten Hag, était également lié au rôle de manager avant qu’Eddie Howe ne prenne ses fonctions le 8 novembre.

Cependant, Overmars ne déménagera pas à St James ‘Park après avoir signé un nouveau contrat à long terme avec l’Ajax. Il le verra rester à la Johan Cruyff Arena jusqu’en juin 2026.

En révélant la nouvelle, la chaîne officielle de l’Ajax a tweeté : « Arrête d’appeler Marc. »

Le chef a déclaré : « Je me sens toujours très excité par mon travail et j’en tire beaucoup de satisfaction. La coopération avec mes collègues membres du conseil d’administration est très bonne, ainsi qu’avec les gens du Toekomst (le complexe sportif de l’Ajax) avec qui je travaille ensemble dans les domaines du scoutisme, de la jeunesse, des transferts, etc.

« J’ai le sentiment que mon travail à l’Ajax n’est pas encore terminé, alors j’aimerais continuer ici. »

La recherche d’un nouveau directeur par Newcastle se poursuivra. Ils pourraient se tourner vers Ramon Planes, qui a quitté Barcelone en novembre au milieu de rumeurs de passage au club de Premier League.

Ce serait une arrivée impressionnante, ayant travaillé dans l’administration du football pendant plus de 20 ans.

Un héros de Newcastle dit aux Magpies de signer trois joueurs

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain de Newcastle, Rob Lee, estime que les Magpies doivent faire venir trois stars de première qualité pour éviter la relégation.

Lors d’une récente interview, Lee a dit: « Je dirais Kieran Trippier, James Tarkowski et Jesse Lingard.

«Lingard marquerait des buts, c’est ce dont Newcastle a besoin. West Ham est probablement désespéré de le récupérer, il était incroyable pour eux. Il a de l’énergie, il se déplace sur le terrain et il finira par marquer des buts.

«Tarkowski, il a fait partie des équipes d’Angleterre, c’est un bon joueur défensif, fort, rapide et un peu leader.

« J’ai toujours aimé Trippier, ce sont les joueurs que vous pourriez avoir et ils voudraient venir à Newcastle. C’est important.

«Nous ne voulons pas que des joueurs viennent à Newcastle juste pour l’argent, mais des joueurs qui veulent jouer pour ce club et jouer pour ces fans. Si nous intégrons ce type de joueurs, tout ira bien. »

