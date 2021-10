Newcastle a dit de faire d’Aaron Ramsey et Philippe Coutinho les premières signatures après la prise de contrôle avec d’anciennes stars de la Premier League soutenues pour une bouée de sauvetage après avoir lutté à la Juventus et à Barcelone

Les stars déchues de la Premier League Philippe Coutinho et Aaron Ramsey ont été soutenus comme les signatures idéales pour lancer la nouvelle ère de Newcastle.

Le rachat de 305 millions de livres sterling par les Magpies a été finalisé cette semaine et une multitude de meilleurs joueurs et managers ont déjà été liés au club.

Coutinho a trouvé la vie dure à Barcelone

Ramsey serait-il une bonne signature pour Newcastle ?

La star de Chelsea Antonio Rudiger et Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal ont été mentionnés sur talkSPORT comme des joueurs qui pourraient passer à St James ‘Park.

Bien que l’armée de Toon vise plus haut avec des suggestions qu’elle pourrait compléter pour amener Kylian Mbappe, Lionel Messi et Erling Haaland à Tyneside – bien que Mbappe semble moins que convaincu par l’idée.

Cependant, l’ancien capitaine d’Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, estime que se tourner vers Coutinho et Ramsey pourrait s’avérer plus intelligent, les deux joueurs étant en disgrâce à Barcelone et à la Juventus, respectivement.

« J’irais chercher Ramsey ou quelqu’un comme ça », a-t-il déclaré à talkSPORT.

La nouvelle équipe de direction de Newcastle a beaucoup de travail à faire

« C’est toujours un bon joueur et cela ne fonctionne pas pour lui à la Juventus pour le moment.

«Je ciblerais ce genre de joueurs où vous n’avez pas à leur payer de l’argent ridicule.

«Je prendrais aussi Coutinho, car nous parlions de la prise de contrôle de Man City et ils ont fait venir Robinho.

« Coutinho ne joue pas vraiment son football correctement à Barcelone, et Barcelone acceptera n’importe quoi – ils doivent toujours Liverpool pour lui, n’est-ce pas? »

Les signatures d’Aaron Ramsey et de Philippe Coutinho allaient-elles faire exploser la nouvelle ère de Newcastle ?

Ils font. En fait, les géants catalans en crise doivent encore environ 97 millions de livres sterling de frais de transfert à plusieurs clubs, dont 11 millions de livres sterling à Liverpool pour Coutinho, qu’ils ont signé pour 142 millions de livres sterling en 2018.

Et Agbonlahor a suggéré comment Newcastle pourrait aider le Barça à trouver un foyer pour le Brésilien indésirable.

L’ancien attaquant a déclaré: « Barcelone pourrait dire: ‘Vous annulez cette dette de Liverpool, et vous pouvez l’avoir!' »

