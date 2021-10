Roy Hodgson a été soutenu pour sortir de sa retraite et aider à sauver Newcastle de la relégation par l’ancien joueur Danny Murphy.

Steve Bruce a été décrit comme « un homme mort marchant » après l’éclatement de la bulle de rachat des Magpies par une défaite 3-2 à domicile contre Tottenham dimanche, et le nom de Hodgson a maintenant été ajouté à la liste des managers liés au St James’ Travail de parc.

Hodgson a reçu un adieu réconfortant lorsqu’il a quitté Palace, mais n’a pas encore pris sa retraite

Roy Hodgson et Steve Bruce sont deux des managers les plus expérimentés du football anglais

Hogdson a quitté l’équipe locale Crystal Palace à la fin de la saison 2020/21 quelques mois avant son 74e anniversaire, mais a gardé la porte entrouverte pour un retour potentiel en pirogue.

Le spécialiste de talkSPORT Murphy, qui a joué sous Hodgson à Fulham, pense que le poste de Newcastle pourrait être la solution idéale pour son ancien patron en raison de son succès dans la moitié inférieure de la Premier League.

Hodgson était le cerveau derrière l’une des plus grandes survies de la ligue lorsqu’il a maintenu les certitudes de relégation Fulham en 2008, avant de les emmener en finale de la Ligue Europa deux saisons plus tard.

Le manager de l’année LMA 2010 a également remporté des éloges pour son travail à West Brom et Palace, malgré de mauvaises périodes avec des équipes plus importantes telles que l’Angleterre et Liverpool.

Danny Murphy a fait l’expérience de la gestion de Hodgson lors d’un célèbre passage à Fulham

Bruce semble prêt à quitter Newcastle tôt ou tard, avec Hodgson sur la longue, longue liste de remplaçants potentiels

Le patron sortant de Newcastle, Steve Bruce, semble presque certain de quitter le club après leur rachat à succès de 305 millions de livres sterling par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite.

D’énormes noms tels qu’Antonio Conte et Zinedine Zidane ont été liés au poste, mais Murphy dit que les nouveaux propriétaires des Magpies devraient d’abord chercher à consolider leur place de premier plan.

Et il pense que Hodgson conviendrait parfaitement.

« Je sais avec certitude que les joueurs l’aimeraient et seraient à ses côtés, vous ne pouvez pas ne pas le faire », a déclaré Murphy à White et Jordan.

«Il a été là et l’a fait, il a pris Palace d’une position impossible, ils étaient dans une position bien pire que Newcastle d’ailleurs, et les a maintenus confortablement.

« Il sait ce qu’il fait, il a participé à de nombreux combats de relégation. »

Hodgson sait ce qu’il faut pour maintenir les équipes en place

Hodgson a réussi la grande échappée avec Fulham en 2008, prenant 12 points sur 15 possibles pour terminer la saison, gardant les Cottagers dans l’élite par la peau de leurs dents.

L’entraîneur né à Croydon a ensuite pris la septième place la campagne suivante, avant de donner aux fans de Fulham certaines de leurs nuits les plus mémorables dans une course à la finale de la Ligue Europa qui a comporté des victoires contre la Juventus, Wolfsburg et Shakhtar Donetsk.

Hodgson est maintenant à 40/1 pour être le prochain manager de Newcastle, mais Murphy pense que son ancien patron est une valeur sûre pour garder le club dans l’élite avant de se concentrer sur l’avenir.

Il a expliqué: «Du temps à Fulham, du temps à West Brom, il y est allé et l’a fait, bien sûr avec son âge et ce que Newcastle veut faire, c’est une chose à court terme.

Hodgson a également orchestré l’incroyable aventure européenne de Fulham en 2010

« L’autre option est d’essayer de sortir et de trouver l’homme que vous voulez faire avancer le club et de lui donner le projet à long terme – mais quel top manager va vouloir prendre ce risque maintenant ?

« Les gens parlent de Conte, qui est un manager très compétent, mais apparemment, il a dit qu’il n’était pas intéressé. La raison pour laquelle il n’est pas intéressé est qu’il ne veut pas perdre une année en championnat.

Hodgson semblait s’être retiré du jeu avec un départ émotionnel de Palace – le club qu’il soutenait quand il était garçon – mais il a étonnamment gardé la porte ouverte pour de futures opportunités.

« On ne sait jamais », a déclaré le plus vieux manager de la Premier League. « C’est une chose dangereuse à faire quand on se sent toujours bien dans sa peau de commencer à faire des déclarations audacieuses au sujet de la retraite.

Tout le monde a supposé que le plus vieux manager de la Premier League l’avait appelé un jour cette année, mais il n’a jamais fermé la porte à un éventuel retour

« Je ne quitte certainement pas Crystal Palace avec l’idée de me remettre sur le marché pour un autre emploi.

«Je m’éloigne vraiment du football pendant un certain temps, mais qui sait quel sera l’avenir? C’est un moment de ne jamais dire jamais.

« J’ai vu tellement de gens prendre leur retraite en fanfare, pour refaire surface quelque part dans un laps de temps assez court. Je préférerais ne pas faire ça.

Depuis qu’il a quitté Palace, Hodgson est lié à un retour à Craven Cottage en tant que directeur du football, tandis que plus récemment, il a dû se retirer de la course pour devenir le nouveau maire de Croydon.

