Newcastle a dit de poursuivre Graham Potter et Brendan Rodgers avant Frank Lampard, alors que l’ancienne star de la Premier League dit à Magpies de signer Jesse Lingard de Manchester United et l’ancien homme de Liverpool Philippe Coutinho

Newcastle devrait cibler Graham Potter ou Brendan Rodgers plutôt que Frank Lampard, selon l’ancienne star de la Premier League Darren Bent.

Steve Bruce devrait être licencié après l’achèvement du rachat du club par les Saoudiens de 305 millions de livres sterling jeudi dernier, les nouveaux propriétaires espérant lancer une nouvelle ère pour le Toon avec un homme différent dans la pirogue.

.

Newcastle serait l’un des nombreux clubs impressionnés par le travail que Potter a fait à Brighton

.

Le patron de Leicester, Rodgers, a également été évoqué comme un bon candidat à St James ‘Park

Des personnalités comme Antonio Conte et Zinedine Zidane ont été évoquées comme d’éventuelles acquisitions managériales, mais des cibles plus réalistes telles que Potter, Rogers, Lampard, Lucien Favre et Steven Gerrard ont été désignées pour le rôle.

Bent pense que le favori actuel Lampard, qui a été limogé par Chelsea en janvier après une série de mauvais résultats, n’est peut-être pas encore prêt pour un autre poste de haut niveau.

Au lieu de cela, il a soutenu Potter de Brighton et Rodgers de Leicester pour le hotseat de St James ‘Park.

« Vous entendez parler de certains des noms qui sont liés maintenant, des entraîneurs de haut niveau comme Conte et des gens comme ça », a déclaré l’ancien attaquant de Premier League au talkSPORT Breakfast.

« Qui amène Newcastle à ce point ? Vous ne pouvez pas l’avoir tout de suite car Newcastle est deuxième du classement.

.

Est-il trop tôt pour que Lampard prenne le poste de Newcastle ?

« J’ai entendu le cri de Lampard, mais je choisirais probablement Graham Potter ou Brendan Rodgers, je les mettrais tous les deux au-dessus de lui. »

Bent a également donné un pourboire à deux joueurs pour lancer la révolution de Tyneside alors qu’il appuyait les mouvements de Philippe Coutinho de Barcelone et de Jesse Lingard de Man United.

« Vous regardez Coutinho, il a joué au plus haut niveau et est indésirable à Barcelone qui est dans les limbes », a ajouté l’ancien du club de Premier League 100.

« Ils devront le convaincre avec le projet et les finances, mais ce type de signature – vous avez parlé de Jesse Lingard – je ne pense pas que ce type de joueurs soit inaccessible. »

SPÉCIAL PARI ANGLETERRE vs HONGRIE – OBTENEZ 50 £ DE PARIS GRATUITS LORSQUE VOUS PARIEZ 10 £ AVEC SKY BET