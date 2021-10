Newcastle a envoyé des transferts d’avertissement sévères pour le trio du Real Madrid pourrait se retourner contre lui

Steve McManaman a averti que Newcastle devait faire attention à son nouveau trésor de guerre, car les agents pousseront les joueurs dans la direction du club qui pourraient ne pas « se présenter ».

Newcastle ont été liés à une série de footballeurs de haut niveau en Europe depuis leur rachat. Bien qu’ils doivent faire attention au type de joueurs avec lesquels ils se retrouvent, selon McManaman.

La copropriétaire Amanda Staveley a déjà souligné que Newcastle ne dépensera pas une grande partie de son argent en janvier, via Chronicle Live.

Cependant, les agents essaieront probablement d’obtenir un salaire facile pour leurs joueurs. Newcastle devrait se méfier de cela, pense McManaman.

« Newcastle doit juste être très prudent. Tout le monde le sait », a-t-il déclaré à HorseRacing.net.

« Chaque agent essaiera de pousser ses joueurs à Newcastle. Gareth Bale serait très intéressant, bien sûr, car il lui reste un an de contrat et c’est un super joueur.

Malgré sa publicité pour Gareth Bale, McManaman a énuméré trois joueurs du Real Madrid que le club devrait éviter.

« Eden Hazard est maintenant du mauvais côté des 30. Et vous devez être très prudent avec Isco et Luka Jovic », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas qu’Isco soit un joueur de Premier League, il lui manque juste ce petit rythme. Les signatures marquantes pour moi sont comme Kylian Mbappe et Erling Haaland. »

Bien qu’Isco ait été lié à un certain nombre d’équipes de Premier League, c’est un accord qui semble possible. Mbappe et Haaland, en revanche, semblent être des signatures de conte de fées qui ne verront jamais le jour.

Bien que ce soit le genre de joueurs qui donneraient tout, car ils sont jeunes et ont quelque chose à prouver. D’un autre côté, McManaman a mis en garde contre les joueurs ayant dépassé leur apogée en signant pour de l’argent.

« Vous devez faire attention à ne pas payer beaucoup d’argent aux joueurs plus âgés et ensuite ils ne se présentent pas », a-t-il déclaré.

Newcastle vise la signature du Real Madrid

Malgré l’évaluation de McManaman, Newcastle est apparemment intéressé par un ancien Real Madrid joueur. Ce joueur étant Eden Hazard.

Hazard est apparemment sur la liste restreinte des joueurs des Magpies qu’ils souhaitent signer.

La carrière du Belge ne se déroulant pas avec succès à Madrid, il pourrait avoir l’opportunité de la relancer en Premier League.

Bien que Newcastle fasse face à la concurrence pour Hazard, car Chelsea serait apparemment ouvert à le re-signer.

En tant que tel, le Belge voudrait sûrement revenir au club dans lequel il a passé les années les plus réussies de sa carrière.

Cinq managers de Manchester United bien pires qu’Ole Gunnar Solskjaer