Newcastle a jeté son dévolu sur la star d’Aston Villa sans la foi de Dean Smith

Newcastle a identifié une star d’Aston Villa qui a du mal à impressionner Dean Smith comme un candidat parfait pour lancer sa frénésie de dépenses de janvier, selon un rapport.

Tous les regards seront rivés sur les Magpies une fois que la fenêtre d’hiver ouvrira ses portes. Le club aura alors nommé un nouveau directeur sportif et manager, et ces deux personnalités seront essentielles pour tracer le parcours initial de Newcastle sous leurs nouveaux propriétaires saoudiens.

Avec la menace de relégation bien réelle, Newcastle devraient éclabousser l’argent en janvier.

Les stars de partout ont jusqu’à présent été liées dans toutes les zones du terrain, bien que leur plus grand besoin soit sans doute à l’arrière.

Des joueurs comme Allan Saint-Maximin et Callum Wilson troubleront toute défense de Premier League, faisant des ajouts défensifs une plus grande priorité.

C’est certainement le récit poussé par le point de vente en ligne Football Insider. Ils affirment que Newcastle a déterminé que « le renforcement du milieu de terrain central est une priorité » en janvier.

En tant que tels, ils auraient aligné Aston Villa l’exécuteur Marvelous Nakamba comme candidat idéal.

L’international zimbabwéen, 27 ans, est fermement derrière John McGinn et Douglas Luiz dans l’ordre hiérarchique de Smith. L’arrivée de 14 millions de livres sterling de Morgan Sanson il y a deux fenêtres a jeté un autre obstacle sur le chemin de Nakamba vers le football régulier en équipe première.

Néanmoins, son « énergie et son dynamisme » sont exactement ce que Newcastle recherche. La signature d’un milieu de terrain combatif capable de protéger leur ligne arrière aidera leurs capacités défensives à l’infini.

Le point de vente affirme que des frais de 15 millions de livres sterling seront nécessaires pour éloigner Nakamba d’Aston Villa. S’ils vendaient effectivement à ce prix, cela représenterait un bénéfice d’environ 4 millions de livres sterling sur leur investissement initial.

La position de Villa sur l’avenir de Nakamba n’est pas précisée dans l’article. Bien qu’étant donné qu’il n’a commencé qu’un seul match de championnat ce trimestre, il n’est clairement pas dans les pensées immédiates de Smith.

Conte, Zidane, Ten Hag : qui remplacera Solskjaer s’il est limogé à Man Utd ?

Les problèmes d’Aston Villa ont-ils une solution simple?

Pendant ce temps, Jamie Carragher a suggéré que la formation d’Aston Villa était un problème et pourrait empêcher leurs stars d’atteindre leur plein potentiel.

Villa ont été battus par Arsenal vendredi soir, encaissant deux buts dans une première mi-temps dans laquelle ils ont joué une formation 3-5-2. Et s’exprimant sur Sky Sports, Carragher a souligné que le système déployé pour incorporer Danny Ings et Ollie Watkins, car un appariement entrave Villa dans son ensemble.

« Ce que les deux premiers ont fait, c’est faire changer Dean Smith de formation », a-t-il déclaré.

«Pendant si longtemps la saison dernière, c’était en 4-2-3-1, 4-3-3, et maintenant ils sont à trois. C’est un changement complet. C’est ce qui se passe lorsque vous faites appel à un autre attaquant de qualité comme Danny Ings alors que vous avez déjà Watkins.

« Maintenant il [Dean Smith] a mentionné les buts qu’ils ont, mais parfois il ne s’agit pas seulement de buts et de la façon dont ils affectent le reste de l’équipe et comment ils s’améliorent par rapport à la saison dernière.

LIRE LA SUITE: Euro Paper Talk: Glazers examine « sérieusement » le nouveau patron de Man Utd avec Solskjaer menacé; Triple coup d’Everton