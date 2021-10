Newcastle a mis les roues en mouvement pour le raid de Barcelone sur les nouveaux propriétaires « comme beaucoup »

Newcastle United souhaiterait faire venir Clement Lenglet de Barcelone et s’est déjà renseigné sur une signature potentielle.

La prise de contrôle par le Fonds d’investissement public saoudien a laissé beaucoup se demander ce que Newcastle fera avec leurs immenses richesses. Bien que le dernier rapport suggère qu’ils ne prévoient pas de casser leur tirelire au départ.

Le premier joueur de Newcastle à avoir signé est Barcelone le défenseur Clément Lenglet.

Les Magpies auraient fait une approche directe afin de mettre les roues en mouvement pour un accord de janvier, par sport (via Sport Witness).

Lenglet est apparemment un nom que Newcastle « aime beaucoup » et sur lequel il s’est donc renseigné.

La carrière du défenseur à Barcelone a connu des hauts et des bas. Il s’est battu avec Gerard Pique et Samuel Umtiti pour une place pendant une grande partie de ses trois années au Camp Nou.

Il est actuellement en disgrâce depuis l’arrivée de Ronald Koeman en tant que manager. De plus, la signature d’Eric Garcia a poussé Lenglet encore plus bas dans la hiérarchie.

L’arrière central n’a joué que 95 minutes au cours d’une saison décevante pour le Barça jusqu’à présent. Son rôle en marge pourrait signifier qu’ils sont prêts à le laisser partir.

Il serait certainement un ajout bienvenu à l’équipe de Newcastle et « élèverait le niveau de la défense ». 14 sélections pour la France soulignent la capacité de Lenglet, malgré un manque de temps de jeu pour Barcelone ces derniers temps.

Un accord ne coûterait sûrement pas trop cher compte tenu de la situation financière actuelle de Barcelone. Un nouveau départ dans un nouveau pays pourrait certainement être une considération pour Lenglet, et étant donné la situation de Newcastle, il pourrait devenir un acteur essentiel au début d’une nouvelle génération à Tyneside.

L’intérêt de Newcastle au-delà de Lenglet

Alors que Lenglet est le seul joueur sur lequel Newcastle a fait une demande directe, ils ont également fait du lèche-vitrines pour d’autres signatures.

Un homme qui a attiré leur attention est Kalidou Koulibaly de Naples. Les Magpies sont apparemment prêts à égaler le prix demandé par Napoli.

42,5 millions de livres sterling auraient été loin d’être dans le budget de Newcastle pour un défenseur central avant la semaine dernière. Cependant, les nouveaux propriétaires saoudiens sont prêts à payer si besoin pour un joueur de la qualité de Koulibaly.

Si Newcastle signait Lenglet et Koulibaly, leur équipe s’améliorerait considérablement et ils auraient l’une des défenses les plus imposantes du football mondial.

