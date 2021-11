Newcastle a parié sur un entraîneur peu glamour pour fixer son cap

11/11/2021 à 02:41 CET

pari

Après avoir failli signer Unai Emery, sondé Antonio Conte et même rêvé de Frank Lampard, Newcastle a remis les clés de son paquebot à Eddie Howe. Le technicien, à peine âgé de 43 ans, est un spécialiste de la sauvegarde des équipes des situations de relégation comme il l’a démontré avec succès lors de plusieurs campagnes de Premier League avec le modeste Bournemouth. Enfin, l’entraîneur n’a rien pu faire pour que le club de ses amours abandonne la plus haute catégorie vers laquelle il les a guidés en 2015, tombant au Championnat en 2020.

Maintenant, Eddie Howe sera choisi pour diriger le projet d’un milliard de dollars de un Newcastle qui l’a signé jusqu’en 2024 croyant en des compétences que peu de gens voient. La presse anglaise attendait de voir qui était l’homme en qui l’Arabie saoudite plaçait ses espoirs et, pour l’instant, son nouvel entraîneur est tout sauf médiatique. Peut-être les dirigeants du club ont-ils pensé qu’étant avant-dernier du classement à cinq points du salut il était temps d’opter mieux pour un spécialiste du fil que pour quelqu’un qui accaparait les projecteurs.

Après avoir été un défenseur central qui est passé sans douleur ni gloire dans divers clubs, essentiellement Bournemouth, Howe a pris sa retraite à l’âge de 30 ans en raison de blessures au genou. Le fait le plus remarquable est qu’il a joué quelques matchs avec les moins de 21 ans anglais, mais n’a jamais atteint l’absolu ni ne lui a permis d’entrer dans une poule. Son apogée en tant que footballeur a eu lieu lorsque Harry Redknapp a dépensé un demi-million d’euros pour le signer pour Portsmouth, un club avec lequel il n’a joué qu’une douzaine de matchs en raison de blessures.

En tant qu’entraîneur, il a fait ses débuts en 2009 à la tête de Bournemouth être promu de la quatrième division à la Premier League en six ans. Howe se démarque par être un technicien de la vieille école malgré son court. Leurs équipes sont agressives en défense, elles font peu pour élaborer le jeu et ce sont des spécialistes des coups de pied arrêtés. Beaucoup suggèrent de transmettre Callum Wilson – qu’il a élevé à la gloire à Bournemouth – comme son principal partisan de la signature. L’attaquant a 16 buts en 31 matchs de Premier League avec Newcastle et sous le commandement de Howe, il n’a obtenu ni plus ni moins de 61 en six saisons.

Nous verrons si Howe est le bon coach pour un projet né avec une grande ambition avec les fans le célébrant dans la rue comme un titre ou s’il s’agit d’un simple patch pour sauver la saison de Newcastle. Les message envoyé d’Arabie Saoudite est que l’équipe va mijoter et que les arrivées stellaires peuvent être retardées pendant un certain temps en attendant des certitudes. Pour l’instant, Howe doit passer du « chaud » Bournemouth au froid de Newcastle.