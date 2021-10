Newcastle a parlé du transfert parfait de Man City pour la star Guardiola aime

Newcastle United devrait considérer la sensation de Manchester City Cole Palmer comme une option de prêt comme l’un de leurs premiers actes sur le marché des transferts, selon un rapport.

Palmer n’a joué que 202 minutes de football en équipe première cette saison, dont 74 dans le Community Shield. Cependant, il a récemment impressionné en Ligue des champions, marquant contre le Club de Bruges.

C’est clair Ville ont de grandes attentes pour le jeune, sinon il n’aurait pas joué en Europe si tôt.

Guardiola a décrit le joueur de 19 ans comme « un joueur incroyablement exceptionnel » selon TalkSPORT.

S’il deviendra sûrement un joueur de premier plan sous la direction de Guardiola, il n’aura probablement pas encore d’opportunités limitées. En effet, les options de milieu de terrain et d’attaque de City sont nombreuses et déplacer des joueurs comme Kevin De Bruyne et Bernardo Silva est une tâche presque impossible à l’heure actuelle.

En tant que tel, un prêt à une autre équipe a beaucoup de sens pour lui permettre de poursuivre son développement dans le football senior.

Newcastle serait apparemment un excellent point d’atterrissage pour Palmer, selon The Boot Room.

Les Magpies « ont besoin d’un meilleur milieu de terrain », selon l’article, et Palmer pourrait faire l’affaire. Sa polyvalence sur tout le milieu de terrain serait sûrement utile

Un accord de prêt aurait également du sens pour Newcastle. Cela leur permettrait d’allouer des fonds à des signatures hautement prioritaires, tout en signant une grande perspective.

En tant que tel, un transfert serait gagnant-gagnant pour toutes les parties et pourrait certainement être facile à exécuter.

Newcastle devrait viser le top manager

Avec l’annonce du départ de Steve Bruce, beaucoup se sont demandé qui serait le prochain patron des Magpies.

L’ancien défenseur de Liverpool et de Newcastle, Jose Enrique, pense qu’ils devraient opter pour un manager qui a fait ses preuves.

« Si Newcastle veut faire un pas en avant, sur le marché, vous avez de meilleurs managers qui ont gagné des choses », a-t-il déclaré.

« Conte a de l’expérience en Premier League. Il a tout gagné, il a gagné avec l’Inter et Chelsea, il connaît l’anglais.

Ce serait une déclaration massive si Newcastle faisait venir un manager du niveau de Conte, bien que le favori actuel des bookmakers soit l’ancien patron de la Roma Paulo Fonseca.

