Newcastle a porté un coup alors que l’offre de prix Divock Origi est entravée par la clause secrète de Liverpool

Les espoirs de Newcastle de persuader Liverpool de vendre Divock Origi ont subi un coup dur au milieu des informations faisant état d’une clause de contrat secret qui pourrait prolonger son séjour à Anfield.

L’équipe d’Eddie Howe a lancé sa fenêtre de janvier avec la capture de Kieran Trippier. L’arrière latéral arrive dans un accord de l’Atletico Madrid sur le contrat le plus élevé de l’histoire de Newcastle United. Cependant, cela devrait être le premier d’une longue série pour le Toon.

En effet, beaucoup d’espoir dans l’agenda de Howe est de renforcer sa défense centrale et son attaque. En ce qui concerne un défenseur, ils ont soumis une deuxième offre améliorée pour une étoile de Ligue 1 hautement cotée.

Quant à un attaquant, ils ont été liés à un certain nombre de noms. À cette fin, l’attaquant du Brésil Gabriel Barbosa apparaît comme une option potentielle.

Cependant, les Magpies peuvent plutôt regarder plus près de chez eux. Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal est considéré comme un homme dans le cadre. Son salaire énorme et son attitude discutable, cependant, font de l’accord un pari pour Howe.

Alternativement, Newcastle est plus susceptible de conclure un accord pour Origi. Le Belge s’est révélé être un attaquant plus qu’utile lorsqu’il a été appelé par Liverpool.

Origi’s a le statut de héros culte à Anfield pour son rôle dans leur victoire en Ligue des champions 2019. Cependant, il reste très un joueur marginal.

En effet, il n’a pas encore commencé un match de Premier League cette saison, ne faisant que trois apparitions sur le banc.

Et avec son contrat qui expire à la fin de la saison, un éloignement semble de plus en plus envisageable.

En tant que tel, un rapport publié vendredi affirme que Liverpool évalue l’attaquant à seulement 7 millions de livres sterling – des frais facilement à leur portée.

Cependant, le problème pour Liverpool est qu’ils restent sans couverture pour Mohamed Salah et Sadio Mane pendant plusieurs semaines. Le duo, actuellement absent à la CAN, sera absent jusqu’à fin janvier.

Klopp hésite sur la vente de Divock Origi

En tant que tel, Jurgen Klopp hésite à sanctionner sa vente vers la fin du mois, voire pas du tout.

Maintenant, un rapport dans le Daily Express jette une nouvelle clé dans les travaux pour les Magpies.

Ils rapportent qu’une clause secrète dans l’accord d’Origi verra son contrat automatiquement prolongé s’il effectue un certain nombre de départs cette saison. Et bien que ce nombre ne soit pas spécifié, Newcastle craint qu’il ne déclenche ce total à un moment donné ce mois-ci.

À l’heure actuelle, Divock Origi a effectué quatre départs jusqu’à présent cette saison dans toutes les compétitions.

Et si une prolongation était déclenchée, cela pourrait entraver les efforts de Newcastle pour signer le joueur dans un accord à prix réduit.

De plus, Sky Sports affirme maintenant qu’il est probable que l’attaquant attendra l’été pour évaluer ses options.

Howe rejette les allégations de Tripper

Howe, quant à lui, a rejeté les affirmations selon lesquelles Trippier n’aurait déménagé qu’à St James’ en raison de l’énorme salaire proposé.

« Je suis vraiment ravi d’accueillir Kieran à Newcastle United », a déclaré Howe. « J’ai longtemps admiré ses capacités et j’ai suivi sa carrière. Alors quand l’opportunité s’est présentée de le sécuriser, nous n’avons pas hésité.

« Beaucoup de travail acharné a été consacré à la planification de la fenêtre de transfert de janvier bien avant le début du mois. La rapidité avec laquelle nous avons été en mesure de mener à bien ce déménagement est claire.

Abordant la perception que Trippier a signé pour l’argent, Howe a déclaré : « Kieran n’est pas venu pour les avantages financiers du contrat.

« Il est venu pour le club et pour le défi auquel l’équipe est confrontée en ce moment. Il voit aussi la vision à plus long terme, donc je pense que c’est une chose énorme pour le club de football.

« J’espère qu’avec sa signature, d’autres joueurs du monde entier regarderont cela et partageront son rêve et sa vision de ce qu’il voit. C’est une grande chose pour nous.

LIRE LA SUITE: Dean Smith dans le noir sur les chances de transfert du milieu de terrain de Norwich au milieu de la menace de Newcastle