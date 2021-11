Newcastle vise à signer une cible de premier plan de Man Utd avec sa nouvelle richesse, selon les rapports.

Les Magpies sont désormais le club le plus riche du football mondial grâce à leur rachat de 305 millions de livres sterling. Ils semblent prêts pour un voyage passionnant en Premier League et de retour en Europe.

Mais ils doivent d’abord régler leur avenir immédiat. Newcastle occupe le 19e rang du championnat après dix matches, n’ayant récolté que quatre points.

Les nouveaux propriétaires du club recherchent frénétiquement le remplaçant de Steve Bruce pour les aider à gravir les échelons. Unai Emery a été contacté mais il a prêté allégeance à la formation espagnole Villarreal.

Il semble maintenant qu’Eddie Howe prendra les rênes de St James ‘Park. L’Anglais est joueur autonome depuis son départ de Bournemouth en août dernier.

Un joueur qui pourrait le suivre à Tyneside est la star de l’Atletico Madrid et de l’Angleterre Kieran Trippier. Le journaliste de BBC Sport Guillem Balague a déclaré jeudi: « J’ai entendu de l’Atletico Madrid que Newcastle est vraiment intéressé à obtenir Trippier et qu’ils ont entamé des négociations avec son peuple. Je ne sais pas s’ils l’auront ou non.

Trippier est depuis longtemps une cible pour Man Utd. Ils espèrent offrir plus de concurrence à Aaron Wan-Bissaka à l’arrière droit en engageant le joueur de 31 ans.

Plus tôt ce mois-ci, le défenseur a évoqué son espoir de retourner en Angleterre. « J’adorerais rejouer en Premier League », a-t-il déclaré au Daily Mail, dans ce qui ressemblait à un appel à venir me chercher.

Trippier a connu des succès à Burnley et Tottenham avant de partir pour l’Atletico en juillet 2019. Il a disputé 28 matches la saison dernière alors que les hommes de Diego Simeone ont remporté le titre de la Liga.

La star née à Bury a figuré dans tous les matchs de championnat de l’Atletico cette campagne, mais n’a pas fait assez pour faire la dernière équipe d’Angleterre. Le patron de Three Lions, Gareth Southgate, est allé avec Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold et Reece James comme arrières droits.

Newcastle « prêt à aller plus loin » pour l’homme de Barcelone

Pendant ce temps, des rapports en Espagne affirment que les Magpies préparent une offre pour Marc-Andre ter Stegen de Barcelone. L’Allemand a été l’un de leurs meilleurs joueurs au cours de deux saisons difficiles.

Son contrat dure jusqu’en juin 2025, mais cela ne rebute pas Newcastle. Ils sont prêts à se séparer de 55 millions d’euros pour l’amener en Angleterre.

Le Barça est « tenté » par la proposition car ils ont besoin d’améliorer leur situation financière désastreuse. Ils ne pouvaient pas se permettre de garder Lionel Messi cet été et l’ont vu partir pour le Paris Saint-Germain.

ter Stegen viendrait sans aucun doute remplacer Karl Darlow et Martin Dubravka dans les buts.

