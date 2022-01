Newcastle accepte les frais de Kieran Trippier avec jusqu’à cinq autres signatures attendues

Kieran Trippier échange Madrid contre Newcastle (Photo: .)

Newcastle United a convenu d’un montant de 12 millions de livres sterling avec l’Atletico Madrid pour Kieran Trippier, l’accord devant être conclu sous peu, une décision qui pourrait être la première de cinq ou six en janvier.

L’Athletic rapporte que l’accord de 12 millions de livres sterling voit les Magpies payer des frais initiaux avec un autre versement à la fin de la saison et des ajouts à venir.

Le joueur de 31 ans doit arriver à Newcastle mercredi pour un examen médical et la confirmation du déménagement est attendue peu de temps après.

L’international anglais a disputé 15 matches de Liga et trois matches de Ligue des champions pour l’Atletico Madrid jusqu’à présent cette saison. sa famille.

L’ancienne star de Tottenham est la première signature des nouveaux propriétaires super riches de Tyneside, mais il sera loin d’être le dernier avec un mois de janvier chargé à venir.

Eddie Howe veut réorganiser complètement sa défense, avec deux défenseurs centraux et un arrière gauche également sur sa liste de souhaits, tandis qu’un milieu de terrain central et un attaquant sont également visés.

À l’arrière central, James Tarkowski reste une cible clé avec son contrat expirant à la fin de la saison, bien que Burnley doive décider s’il vaut la peine de l’encaisser alors qu’ils combattent la relégation et renforcent un rival direct.

James Tarkowski, 29 ans, a deux sélections en Angleterre (Photo: .)

Sven Botman de Lille est également une possibilité, bien que l’AC Milan détienne également un intérêt, tandis que Joe Rodon de Tottenham et Rob Holding d’Arsenal sont des options.

Lucas Digne, le paria d’Everton, serait une mise à niveau à l’arrière gauche, tandis que Boubacar Kamara de Marseille a été envisagé pour un rôle central au milieu de terrain, selon The Mirror.

