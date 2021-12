Newcastle ‘aligne’ le transfert de Moussa Dembele alors que l’attaquant lyonnais rejoint Kieran Trippier sur la liste de souhaits des Magpies en janvier pour éviter la relégation en Premier League

Newcastle préparerait un transfert pour l’attaquant lyonnais Moussa Dembele le mois prochain.

Le club soutenu par les Saoudiens a désespérément besoin de renforts en janvier pour éviter la relégation en championnat.

.

Dembele a vécu une période torride avec des blessures ces dernières années

talkSPORT comprend que le défenseur de l’Atletico Madrid Kieran Trippier est sur le radar des Magpies, tandis que des rapports affirment que Dembele pourrait également être amené.

Selon le Daily Mail, Newcastle envisage un prêt en janvier avec une option d’achat.

Il est entendu que Lyon est prêt à vendre le joueur de 25 ans après une nouvelle saison perturbée par une blessure.

Le Français a débuté la campagne 2021/22 avec quatre buts en cinq matches, mais deux blessures ont depuis fait dérailler sa progression.

.

Lyon ne laissera pas Dembele partir à bon compte

Dembele a eu une expérience similaire à l’Atletico Madrid la saison dernière, souffrant également de COVID, ce qui signifie que le club espagnol n’a pas exercé son option d’achat et a vu une autre tentative de prêt bloquée par Lyon.

Lorsqu’il est en forme, Dembele est considéré comme l’un des meilleurs attaquants du football européen, après d’excellents passages à Fulham et au Celtic.

Malgré leurs nouvelles richesses, Newcastle pourrait avoir du mal à convaincre les joueurs d’un tel pedigree de rejoindre le club en janvier en raison de la menace de relégation.

On pense que le club aligne un certain nombre de mouvements de prêt avec des options d’achat, de sorte que toute signature potentielle ne sera pas liée à Tyneside.

Offre de pari du jour

888SPORT offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £ à l’aide de Bet Builder

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/2 (1,50) ou plus sur un marché sportif – 10 £/€ Les paris gratuits seront crédités sur le pari règlement et ensuite un pari gratuit de 10 £/€ chaque week-end (jusqu’à 5 fois) et sera valable pendant 7 jours – Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment – Les restrictions générales de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org