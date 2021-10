Newcastle apprend une mise à niveau urgente alors que Tottenham gâche la fête

Le premier match de Newcastle de leur nouvelle ère a commencé sur une note amère alors que Tottenham a gâché la fête avec une victoire dominante 3-2 à St James ‘Park.

Les Magpies ont eu un début de vie de rêve sous leur consortium de propriétaires dirigé par les Saoudiens, Callum Wilson se dirigeant après deux minutes.

Cependant, après l’installation des Spurs, il s’agissait en grande partie d’un trafic à sens unique. Tanguy Ndombele a égalisé, avant Harry Kane a mis les visiteurs en tête avec son premier but de la saison en Premier League.

Son Heung-min a porté le score à 3-1 juste avant la pause, mais la première mi-temps a été prolongée en raison d’une urgence médicale impliquant un fan dans les gradins. Le supporter a depuis été stabilisé et transporté à l’hôpital.

En seconde période, les Spurs ont maintenu leur jeu en marche. Son, Kane, Ndombele et Lucas Moura ont profité de la liberté d’attaque alors que Newcastle tentait d’y revenir. Ils ont obtenu un but en retard grâce au but contre son camp d’Eric Dier, mais ce n’était pas suffisant.

Quant à ceux qui se sont démarqués, les nouveaux propriétaires de Newcastle peuvent identifier le défenseur central comme un domaine clé à renforcer après cette défaite – bien qu’ils aient besoin de plusieurs nouvelles recrues. Ciaran Clark a lutté contre le capitaine anglais Kane, dans ce qui était une bataille clé.

Newcastle

Karl Darlow : A effectué deux arrêts précoces, mais a été bien battu par le lob de Kane. N’avait pas grand-chose à faire en seconde période, malgré la domination de Tottenham. 4/10.

Javier Manquillo : Assistance fantastique pour le premier match, mais son pied jouait Kane à l’intérieur. N’a pas pu aider Newcastle à maîtriser le jeu en seconde période. 4.

Jamaal Lascelles : Solide au début de la première mi-temps, avec quelques bons tacles, mais a régressé au fur et à mesure de la mi-temps. Cela a continué en deuxième mi-temps. 4.

Ciaran Clark : A été surpris en train de regarder le ballon alors que les Magpies perdaient 2-1. A lutté avec les bases comme Tottenham est devenu plus fort. Carton jaune à juste titre pour un tacle frustré sur Kane en seconde période. 3.

Matt Ritchie : Menaçant à l’avenir, mais comme Clark, il surveillait le ballon et tournait le dos à Kane, avant d’avoir du mal à se défendre. 4.

Isaac Hayden : Calme en première mi-temps autre qu’un défi désagréable au début quand il s’est laissé emporter par l’atmosphère. 8 – défi méchant et tardif. emporté par l’atmosphère. Carton jaune pour un défi paresseux sur Moura en seconde période. 3.

Allan Saint Maximin : Le joueur le plus direct de Newcastle, ses dribbles et sa menace constante. Sa passe a marqué le centre de Manquillo, mais son meilleur effort après sa pause a été un effort sur lequel il a flambé. 6.

Joe Willock : A joué son rôle dans le premier match avec une passe, mais n’a pas fait grand-chose d’autre. Réservé après la pause pour chute au sol trop facilement – selon l’arbitre – suite à un tacle de Romero. 4.

Sean Longstaff : Quelques belles passes précoces pour contrôler le tempo dès le début, mais ont eu du mal comme ses coéquipiers au fur et à mesure que la mi-temps avançait. 4.

Joelinton : Impressionnant d’aller de l’avant et de donner une chance à Wilson, mais son influence s’est affaiblie à mesure que les Spurs se renforçaient. Ne pouvait pas avoir beaucoup d’influence en seconde période car Newcastle n’a pas réussi à créer de nombreuses occasions.

Callum Wilson : Mouvement fantastique pour traverser son homme et rentrer chez lui, et a eu quelques occasions plus tard en première mi-temps. Calme en seconde mi-temps. 6.

Suppléants :

Jonjo Shelvey (pour Longstaff, 60): Entré pour aider à ajouter de la créativité et de la stabilité au milieu de terrain de Newcastle, mais a fini par se faire expulser avec deux fautes claires de carton jaune. 2.

Ryan Fraser (pour Wilson, 77) : A eu peu d’occasions de se mettre dans le match. 3.

Jacob Murphy (pour Willock, 75 ans): Calme pendant les 15 minutes environ où il était allumé. 3.

Tottenham

Hugo Lloris : N’a rien pu faire pour sauver la tête de Wilson, mais a ensuite fait une bonne reprise sur un centre de Ritchie. Peu de choses à faire en seconde période alors que les Spurs sont passés à l’attaque pour augmenter leur avance. 7/10.

Emerson Royal : Aurait pu faire mieux en possession du premier match de Newcastle, mais a récupéré pour avoir une solide mi-temps après cela. A eu son mot à dire sur un certain nombre d’opportunités offensives en seconde période. 7.

Cristian Romero : Quelques bons moments défensifs en première mi-temps, notamment sur un corner où Lascelles montait de la tête. A fait preuve de calme et de bonnes touches défensives pour garder les Spurs en échec après la pause. 7.

Éric Dier : Super ballon au dessus pour mettre en place l’égalisation de Sergio Reguilon et des Spurs. Solide en seconde période, mis à part son propre but. 5.

Sergio Reguilon : Était au milieu de la passe décisive de Manquillo pour le premier match, mais a ensuite joué une première mi-temps époustouflante. Sa passe rapide et soignée a permis à Ndombele de marquer, avant qu’il ne défende Saint-Maximin bien. 8.

Pierre-Emile Hojbjerg : Bien contrôlé la bataille du milieu de terrain et trouvé Kane pour son but avec une belle balle par-dessus. A aidé Tottenham à dominer la possession et à éliminer le dard du match et de la foule. 9.

Olivier Skipp : Bien organisé le milieu de terrain aux côtés de Hojbjerg, y compris un fantastique tacle glissé lorsque Newcastle était à la pause. A eu un impact similaire après la pause. 8.

Lucas Moura : A joué un mauvais centre après 15 minutes, mais il a grandi dedans. Frappé la barre avec une tête avant que sa passe en profondeur précise n’aide à marquer le troisième but. A apprécié sa liberté d’attaque en seconde période, y compris une course positive. 9.

Tanguy Ndombele : Donné la permission d’errer en attaque et l’a fait avec brio, curling dans son égaliseur avant sa course a aidé Son à porter le score à 3-1. A obtenu de bons résultats en seconde période, mais n’a pas pu trouver un autre but. 8.

Fils Heung-min : A bien pris son tap-in à la fin de la première mi-temps, mais a joué quelques belles touches avant cela. Vif tout au long de la deuxième période, mais n’a pas pu ajouter au score. 8.

Harry Kane : Calme pendant 20 minutes, mais s’est ensuite glissé avec sa course et sa fin. Ensuite, il était sur place pour déposer la finition de Son sur une assiette à son compagnon en avant. À partir de là, il a continué son impact impressionnant mais n’a pas créé trop. 8.

Suppléants : N/A.