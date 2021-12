Newcastle bat Liverpool, l’un des prix les plus élevés de l’histoire de la Premier League, à un 22/1 stupéfiant alors qu’Eddie Howe tentera d’arrêter Mohamed Salah.

Newcastle United est l’un des plus gros prix de l’histoire de la Premier League pour battre Liverpool lors de son match à Anfield jeudi soir.

L’équipe d’Eddie Howe est au prix de 22/1 pour une victoire improbable alors que les Reds, deuxièmes, sont prêts pour leur huitième victoire consécutive.

Mohamed Salah est la principale menace pour Newcastle avec 21 buts cette saison seulement William Hill – Pariez 10 £ obtenez 40 £ *

William Hill dit que ce prix est l’un des plus gros que le bookmaker ait jamais vu dans un match de Premier League.

Les Magpies occupent la deuxième place du classement après une seule victoire toute la saison, tandis que Liverpool a remporté ses sept dernières dans toutes les compétitions et n’a perdu qu’une seule fois.

L’équipe de Jurgen Klopp est également invaincue lors de ses neuf derniers matchs contre Newcastle avec cinq victoires et quatre nuls.

La seule grâce salvatrice pour Newcastle pourrait être la forme de leur adversaire jeudi, car ils n’ont gagné qu’une fois en six tentatives dans la ligue.

Pour réaliser l’exploit presque impossible, l’équipe de Howe devra en quelque sorte faire ce qu’aucun autre club, à part Burnley, n’a réussi à faire cette saison – arrêter Mohamed Salah.

À chaque match de championnat cette saison, à l’exception de leur victoire 2-0 sur Burnley au début, Salah a marqué ou aidé.

L’Egyptien a maintenant 14 buts et 10 passes décisives en seulement 16 matchs et semble une force imparable pour ce match alors que Newcastle a eu du mal à garder de nombreux joueurs clés à distance.

William Hill propose également 20/1 sur Liverpool pour obtenir un ou plusieurs tirs cadrés contre Newcastle – RÉCLAMEZ ICI.

Cristiano Ronaldo a marqué à son retour à Man United contre Newcastle à Old Trafford

Liverpool entre dans la rencontre en tant que favori écrasant 1/9, avec une répétition du célèbre thriller 4-3 à sept buts au prix de 125/1.

Le porte-parole de William Hill, Rupert Adams, a déclaré : « Sur le papier, Liverpool contre Newcastle semble totalement incompatible et nos clients sont d’accord.

«Les visiteurs sont actuellement 22/1 pour prendre les trois points à Anfield – l’un des prix les plus élevés que nous ayons jamais vus à un prix de Premier League – et il est juste de dire que Liverpool pourrait facilement partir plus court que leur 1/9 actuel. «

