Newcastle battra l’AC Milan pour 35 millions d’euros avec la signature de Renato Sanches

Newcastle United est entré dans la course pour la star de Lille Renato Sanches, bien qu’ils rivalisent avec un club de l’envergure de la Ligue des champions pour sa signature, selon les rapports.

Sanches est lié à un passage en Premier League depuis un certain temps. Ce serait sa deuxième chance d’y réussir après un précédent passage décevant avec Swansea City. Mais l’international portugais a remis sa carrière sur les rails en France.

Il a aidé Lille à remporter le titre de Ligue 1 la saison dernière et est par conséquent redevenu une marchandise sur le marché des transferts. Il a été pressenti pour devenir le prochain client de Jorge Mendes à rejoindre Wolves, par exemple. Liverpool et Arsenal ont également été liés.

Sanches s’est engagé à prendre la meilleure décision pour sa carrière après avoir admis qu’il était au courant de certains intérêts de transfert. Il a nommé Arsenal et l’AC Milan comme deux clubs qui ont fait l’objet de potins.

Mais maintenant, il a un nouveau prétendant, selon Calciomercato. La source italienne, faisant référence à la poursuite du joueur par Milan, a ajouté Newcastle en lice. En fait, ils ont demandé des informations ces dernières semaines.

Le rapport affirme que Mendes veut orchestrer un mouvement pour son client en janvier. La destination reste floue mais ils semblent penser qu’il s’agit d’une course à deux chevaux entre Milan et Newcastle.

L’un ou l’autre prétendant devrait débourser au moins 35 millions d’euros pour prendre Sanches, dont le contrat avec Lille ne court que jusqu’en 2023.

Newcastle tente de tenter Renato Sanches

La différence serait alors ce qu’ils peuvent offrir au joueur lui-même en termes de salaire. Selon Calciomercato, Newcastle serait en mesure de mettre en place un meilleur montage financier pour Sanches que Milan.

Pourtant, Milan est un club d’envergure en Ligue des champions, même si sa qualification pour les huitièmes de finale va se jouer sur le fil cette saison. Newcastle, en revanche, est en bas de la Premier League et donc dans une bataille de relégation.

Sanches préférerait sûrement jouer en Ligue des champions plutôt qu’en championnat la saison prochaine. Cela dit, avec quelques signatures intelligentes en janvier, Newcastle a encore le temps de renverser la vapeur.

Seul le temps nous dira s’ils sont en mesure de faire une déclaration en signant en janvier, ce qui sera leur première fenêtre de transfert sous le nouveau propriétaire.

Newcastle cherche à renforcer son milieu de terrain

Un autre milieu de terrain lié à Newcastle, qui peut être plus abordable et réaliste, est Florian Grillitsch de Hoffenheim.

L’international autrichien est dans les derniers mois de son contrat avec la Bundesliga. Par conséquent, il peut signer un accord de pré-contrat en janvier avant la saison prochaine, ou déménager en hiver pour un prix réduit.

Le Sun affirme que Grillitsch pourrait coûter entre 3 et 4 millions de livres sterling, ce qui peut s’avérer être une bonne affaire.

À 26 ans, il a accumulé une grande expérience au fil des sorts avec le Werder Bremen et Hoffenheim. Capable de jouer en tant que milieu de terrain ou dans un rôle plus profond, sa polyvalence serait un atout pour celui qui l’emmène.

Newcastle espère qu’il les choisira, après l’avoir suivi depuis quelques mois déjà.

Mais Grillitsch a aussi des admirateurs à Rome, où Jose Mourinho envisage de le signer. Mourinho a hérité d’un travail en cours lorsqu’il a pris le poste à la Roma cet été, lorsqu’il a essayé mais n’a pas réussi à signer un nouveau milieu de terrain.

C’est un domaine qu’il visera à rectifier en janvier et il y a eu des liens avec quelques joueurs de Premier League. Mais l’équipe de Serie A regarde également plus loin et a Grillitsch sur son radar.

Newcastle, cependant, espère utiliser sa puissance financière pour tenter l’international de 26 sélections de les choisir.

