Newcastle cible la star d’Arsenal Lacazette dans un accord de marque, Liverpool vise la star de Barcelone tandis que Chelsea complote les retrouvailles avec Hazard

La saison de Premier League n’a peut-être lieu qu’en octobre, mais cela ne signifie pas que les clubs ne planifient pas leurs transactions de transfert pour la fenêtre à venir.

Il ne reste qu’un peu plus de deux mois et demi avant l’ouverture du marché de janvier et avec des équipes réfléchissant à la façon dont elles ont lancé la campagne, il semble qu’un certain nombre d’entrées et de sorties soient déjà en cours.

Haaland est de bons amis avec la nouvelle signature de Manchester United, Jadon Sancho

Les joueurs feront également le point sur leur situation actuelle avec un manque de temps de jeu ou une reprise de forme les amenant peut-être à contacter leurs agents avant un éventuel déménagement.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Alexandre Lacazette

Newcastle United prépare un coup pour l’attaquant d’Arsenal, selon la publication espagnole Fichajes.

Les Magpies recherchent une signature phare et pensent que le Français pourrait être la réponse car ils recherchent quelqu’un avec un pedigree mondial pour diriger leur ligne.

Lacazette est en fin de contrat l’été prochain et selon Football London, le joueur de 30 ans n’a pas l’intention de signer un nouveau contrat à l’Emirates Stadium.

Lacazette est sans contrat l’été prochain et n’a pas encore signé de prolongation Eden Hazard

L’ailier belge a été lié à un retour sensationnel à Stamford Bridge selon des informations en Espagne.

On prétend que Chelsea a eu des discussions informelles avec le Real Madrid au sujet d’un éventuel déménagement pour la star qui a passé sept ans dans l’ouest de Londres jusqu’en 2019.

Cependant, le rapport affirme que les géants espagnols n’envisageraient un accord que s’il impliquait que Reece James se rende au Bernabeu.

Eden Hazard a été lié à un retour à Chelsea Wilfred Ndidi

Manchester United envisage de signer le milieu de terrain de Leicester City.

Ole Gunnar Solskjaer est déterminé à renforcer son option de milieu de terrain avec l’incertitude entourant l’avenir de Paul Pogba qui est en fin de contrat l’été prochain.

Selon Fichajes, le joueur de 24 ans est une cible à long terme pour les Diables rouges qui pourraient enfin passer à l’action.

Le Nigérian est trop important pour que Leicester le vende sans délai pour remplacer Ousmane Dembele

Liverpool cherche à capitaliser sur les difficultés financières persistantes de Barcelone avec une décision du milieu de terrain.

Dembele fait face à un avenir incertain avec son contrat expirant à la fin de la saison, ce qui signifie qu’il peut signer un accord de pré-contrat en dehors de l’Espagne à partir du 1er janvier.

Cependant, avec le joueur de 24 ans aux prises avec une blessure au genou, cela signifie que l’équipe de Jurgen Klopp voudra peut-être attendre son temps pour faire un pas.

Le Français pourrait être une victime des problèmes financiers persistants de Barcelone Erling Haaland

Gary Neville a suggéré qu’il y aurait quelques départs de l’équipe de Manchester United cet été, ce qui laissera une place à Haaland.

La star a décidé de suivre les traces de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a une clause de libération qui pourrait être activée dans la fenêtre de transfert d’été et United semble prêt à la déclencher.

Ils auraient déjà eu des entretiens cette année alors qu’Ed Woodward, le vice-président exécutif, rencontrait l’agent de Haaland, Mino Raiola.

Neville a déclaré à Sky Sports: « Si Haaland devient disponible l’été prochain et qu’ils veulent conclure un accord avec son agent – ​​ce qui est le gros problème avec Haaland – alors Manchester United devrait le choisir. »

Frédéric Chiesa

Selon certaines rumeurs, Liverpool, Chelsea et divers autres clubs seraient intéressés par l’Italien qui a impressionné toute cette année.

Le milieu de terrain de la Juventus, selon le gourou des transferts Fabrizio Romano, ne va nulle part car le club affirme qu’il est un « élément clé » de leur projet et donc « intouchable ».

Ainsi, tous les clubs verront leurs offres et leurs approches refusées et il semble confirmé que la Premier League ne verra pas Chiesa de si tôt.

Federico Chiesa a frappé le sol contre Chelsea en Ligue des champions en octobre Philippe Coutinho

Ex-coéquipier de Liverpool, Glen Johnson a exhorté Coutinho à passer de Barcelone à Tottenham.

L’ancien arrière latéral a affirmé qu’un transfert aux Spurs contre Arsenal serait son choix pour l’ailier.

Suggérant que les Gunners « ont du mal » et que Coutinho n’est « pas dans une bonne position », un passage du côté rouge du nord de Londres « pourrait l’affecter davantage ».

Johnson a déclaré à Betting Odds: « Tottenham va dans une meilleure direction qu’Arsenal. »

Il a ajouté que le Coutinho serait inaccessible pour les Gunners : « ils ne peuvent pas se permettre d’avoir un joueur de luxe comme Philippe Coutinho. »

Cependant, l’ailier est également fortement incliné pour un déménagement à Newcastle après leur récente prise de contrôle, ce qui leur donne une multitude de cibles de transfert.

.

Coutinho est resté à Barcelone dans le mercato estival malgré des liens étroits Paul Pogba

Le vainqueur de la Coupe du monde de France a fait allusion à un éventuel transfert à la Juventus après la victoire spectaculaire de l’équipe internationale sur la Belgique en Ligue des Nations.

Alimentant le feu des rumeurs, Pogba a déclaré aux médias : « J’aime Turin !

«Je parle toujours avec d’anciens coéquipiers de la Juve comme [Paulo] Dybala. Je suis à Manchester maintenant, je suis sous contrat jusqu’en juin. Alors voyons. Je veux terminer cette saison à mon meilleur niveau, alors nous verrons. »

Cependant, le média français L’Equipe avait affirmé que Pogba, 28 ans, souhaitait toujours signer un nouvel accord avec son contrat actuel à Old Trafford qui expirera l’été prochain.

Le milieu de terrain est motivé pour poursuivre une prolongation à long terme suite aux arrivées de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho.

.

Pogba a été lié à des déménagements au Real Madrid, au PSG et à la Juventus Dusan Vlahovic

Liverpool pourrait bien envisager un transfert pour le prodige serbe Dusan Vlahovic, mais selon Calciomercato, Man City ouvre la voie avec un transfert de 76 millions de livres sterling.

Le joueur de 21 ans a été un joueur clé pour les géants de la Serie A, la Fiorentina cette saison, mais les récents pourparlers sur le contrat se seraient effondrés.

L’accord actuel de l’attaquant dure jusqu’en 2023 et Tuttosport affirme qu’il a rejeté une prolongation qui aurait fait de lui le plus gros salaire de l’histoire du club.

Vlahovic a fait ses preuves en Italie mais la Premier League est un jeu de balle très différent Kylian Mbappe

Le président Florentino Perez a laissé entendre que le Real Madrid avait conclu un accord pour Kylian Mbappe.

Le contrat de Mbappe au Paris Saint-Germain expire à la fin de la saison et est lié à un transfert au Real depuis un certain temps.

Perez a déclaré au journal espagnol El Debate : « En janvier, nous aurons des nouvelles de Mbappe. Espérons que tout puisse être réglé le 1er janvier.

Cependant, Marca a ajouté que Perez avait légèrement reculé, ajoutant: «Mes mots ont été mal interprétés.

« Ce que j’ai dit, c’est qu’il faut attendre l’année prochaine pour avoir de ses nouvelles, toujours en ce qui concerne le PSG avec qui nous avons de bonnes relations. »

.

Mbappe pourrait se rendre au Real Madrid cet hiver