Newcastle United viserait trois joueurs de Serie A alors qu’ils cherchent à renforcer leur équipe en janvier, dans le but d’éviter la relégation.

Les Magpies ont été achetés par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite dans le cadre d’une prise de contrôle de 305 millions de livres sterling le mois dernier, et maintenant les nouveaux propriétaires cherchent à faire jouer leurs muscles financiers.

Le soutien du prince héritier Mohammed bin Salman signifie que Newcastle pourrait dépenser beaucoup d’argent au cours des prochaines années

Des investissements sont nécessaires, le club étant actuellement 19e de Premier League et à cinq points de la sécurité.

Steve Bruce a été limogé et remplacé par Eddie Howe après la prise de contrôle, et l’ancien patron de Bournemouth devrait attaquer l’Italie pour un trio de nouvelles recrues.

Le duo de l’Inter Milan Stefan de Vrij et Marcelo Brozovic sont ciblés par les Tynesiders, selon The Times, ainsi que le gardien de but de la Lazio Thomas Strakosha.

L’arrière central et le milieu de terrain central pourraient tous deux se déplacer vers le nord-est

Strakosha a concédé un triplé à Harry Kane lors de la victoire de l’Angleterre sur l’Albanie plus tôt cette semaine

De Vrij et Brozovic auraient tous deux été ciblés par Manchester United et Liverpool ces dernières années, ayant impressionné au niveau national et européen.

Strakosha est le gardien de deuxième choix de la Lazio derrière l’ancien joueur de Premier League Pepe Reina, et pourrait concurrencer l’actuel numéro 1 de Newcastle, Martin Dubravka.

Malgré les rumeurs les liant à des transferts d’argent importants cette fenêtre, Howe a insisté sur le fait qu’ils auront besoin de plus que des poches profondes s’ils veulent éviter la baisse cette saison.

Le premier match de Howe à Newcastle est contre Brentford samedi

« Mes expériences à Bournemouth ont été si uniques, dès la première saison, j’ai essayé de garder le club dans la Ligue de football, puis un embargo sur les transferts et de devoir travailler sans fonds », a déclaré Howe lors de sa première conférence de presse en tant que patron de Newcastle.

«Nous avons été promus cette année-là et cela m’a appris à essayer de tirer le meilleur parti des outils dont vous disposez, à ne pas voir le marché des transferts comme votre seul outil pour réussir.

« Ces principes ont duré avec moi jusqu’à maintenant, et je pense qu’ils m’aideront beaucoup dans ce travail. »