Newcastle dans la loge alors que les détails de l’énorme offre de Jesse Lingard émergent

Newcastle serait en tête de la course à la signature de Jesse Lingard en janvier après que des détails aient été dévoilés sur l’offre énorme qu’ils ont proposée à l’homme de Manchester United.

L’avenir de Lingard reste très incertain. Le joueur de 28 ans a produit la forme de sa vie lors d’un prêt à West Ham la saison dernière. On s’attendait à ce qu’il ait l’occasion de prouver sa valeur à son retour à Old Trafford, bien que les minutes sur le terrain aient été désespérément limitées.

En effet, le milieu de terrain n’a pas été inclus dans l’équipe de Ralf Rangnick pour la journée de dimanche, Crystal Palace ayant été battu 1-0. Cette a incité l’Allemand à expliquer sa pensée, Anthony Martial étant un autre absent notable.

Seul le temps nous dira si Lingard se verra confier un rôle plus important sous le patron par intérim. En effet, le désir de l’Allemand de mettre en œuvre un football de haute intensité et pressant pourrait convenir davantage à Lingard qu’aux autres attaquants de United.

Néanmoins, le contrat de Lingard expire l’été prochain et une sortie reste une possibilité distincte.

Et avec la fenêtre de janvier approchant à grands pas, il est apparu la semaine dernière que Lingard a l’intention de rompre les liens à Old Trafford – malgré l’arrivée de Rangnick.

À son tour, on parlait de plus en plus qu’un retour à West Ham pourrait être envisagé.

Cependant, David Moyes a semblé faire taire cette possibilité au cours du week-end avec son admission que les Hammers ont « passé à autre chose ».

Montant financier massif à Lingard

Maintenant, le Times a révélé qu’un déménagement à Newcastle semble une forte possibilité.

Dans un accord qui fera de Lingard le revenu le plus élevé de leur histoire, ils affirment que le joueur de 28 ans s’est vu proposer un contrat de quatre ans et demi d’une valeur de 100 000 £ par semaine.

Cela revient à 23 400 000 £ pour le joueur sur la durée de l’accord.

En outre, ils devraient payer à United des frais d’environ 10 à 12 millions de livres sterling en janvier pour l’amener à St James ‘.

Les Diables rouges seraient également sensibles à l’idée de le vendre à Newcastle.

Face à la perspective de le perdre pour rien, ils préféreraient le vendre aux Magpies plutôt qu’à un concurrent direct du top quatre.

Moyes semble exclure le transfert de Lingard

Newcastle n’est plus qu’à trois points de la sécurité après l’énorme victoire de samedi sur Burnley.

Cela leur donnera l’espoir de réussir la grande évasion, l’ajout éventuel de Lingard augmentant encore leurs rangs.

Ils regardent beaucoup dans la loge avec Moyes excluant West Ham de la course.

Et le patron des Hammers n’a pas pu résister à une fouille sournoise à Manchester United pour la façon dont ils ont maltraité la star anglaise.

« Je ne peux pas vraiment parler de lui car c’est un joueur de Manchester United. Et ce n’est pas à moi de parler », a déclaré Moyes.

«Mais il était vraiment bon pour nous. Jesse sait ce que nous pensons tous de lui ici. Ma déception pour Jesse serait que je pense que c’est un joueur de football tellement talentueux et qu’il ne joue pas.

En laissant entendre qu’ils sont passés à autre chose, Moyes a ajouté : « Il a joué un grand rôle dans notre seconde moitié de la saison dernière. Mais il faut donner crédit aux joueurs ici, ils ont évolué sans Jesse. » Les gens auraient pu penser que Jesse avait fait une différence ici. Mais les joueurs sont passés à autre chose et sont eux-mêmes passés à un autre niveau. Mais je dois dire que Jesse était une grande partie de cela.

