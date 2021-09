Newcastle détenu par Leeds en tant que brillant Allan Saint-Maximin étourdit les filets pour annuler le premier match de Raphinha lors d’un affrontement divertissant à St James ‘Park

Newcastle et Leeds se sont disputés un match nul 1-1 divertissant alors qu’un cracker d’Allan Saint-Maximin a annulé le premier match de Raphinha mais n’a pas réussi à alléger la pression sur Steve Bruce.

Les Magpies sont entrés dans l’affrontement à St James ‘Park avec une tension à son point d’ébullition et la pression s’est intensifiée sur Bruce après un début de saison décevant sans victoire en quatre matches.

Saint-Maximin a été un acte de classe tout au long du jeu

Raphinha avait tôt donné l’avantage aux visiteurs

Un match nul 1-1 à la fin d’une rencontre palpitante a laissé les deux équipes dans l’attente d’une première victoire en Premier League de la campagne et avec Bruce sachant que ses critiques sont loin d’être apaisées, mais également que ses joueurs jouent pour lui.

Leeds a pris l’avantage à 13 minutes de la fin lorsque Raphinha a centré de la gauche et Rodrigo a tenté de talonner le ballon vers le but, mais a semblé faire peu de contact, dans le processus, le gardien Karl Darlow, qui ne pouvait que regarder avec horreur. comme il a navigué dans son filet.

Des chants de «Nous voulons que Brucey sortent» ont immédiatement retenti dans le stade alors que l’ambiance collective prenait une tournure décidée pour le pire, et cela ne s’est pas amélioré car l’équipe locale a travaillé dans ses efforts pour garder Leeds à distance.

Les Magpies ont finalement répondu avec Miguel Almiron faisant glisser une tentative à travers le but après que le centre de Matt Ritchie n’ait été qu’à moitié dégagé et que Joelinton ait tiré directement sur le gardien Illan Meslier après la course fulgurante de Saint-Maximin.

Bruce ressentira toujours la chaleur malgré la solide performance de son équipe

Cependant, Rodrigo a décoché un tir à la 25e minute alors qu’il aurait pu faire mieux et le milieu de terrain anglais Kalvin Phillips était également inexact quatre minutes plus tard, les visiteurs choisissant des trous à volonté.

Darlow a dû bien se mettre à terre pour réclamer la frappe déviée de Mateusz Klich, mais son homologue Meslier a eu besoin de l’aide d’un poteau pour empêcher l’effort de Ritchie à la 35e minute après qu’il ait coupé un défenseur sur le chemin du but.

À l’approche du coup de sifflet de la mi-temps, Bruce a abandonné les trois arrières avec lesquels il avait commencé, passant à un quatre et son équipe a rétabli la parité dans l’avant-dernière minute de la mi-temps.

Saint-Maximin, de loin l’interprète le plus impressionnant de Newcastle dans la nuit, a récupéré le ballon carré de Joelinton au bord de la surface et a évité deux défis potentiels avant d’écraser un drive bas à travers Meslier et dans le filet.

Leeds a bien démarré

L’adresse de Bruce à la mi-temps aurait pu être très différente si Raphinha ou Junior Firpo avaient réussi à terminer une pause dans les arrêts de jeu avec ses défenseurs à six et sept, mais ils ont survécu d’une manière ou d’une autre.

L’équipe locale avait une forme meilleure et plus résistante à leur sujet immédiatement après la pause, bien que Daniel James ait toujours le temps et l’espace pour tirer une volée de 50e minute et Darlow a dû faire une belle réaction en sauvegardant son coéquipier Jamaal Lascelles. dégagement de tête.

Mais avec Saint-Maximin, Joelinton et Almiron étirant à plusieurs reprises la défense de Leeds, les Magpies ont continué à porter une menace et Meslier a dû sauver le Français à son poste proche avec 59 minutes de jeu.

Patrick Bamford aurait dû restaurer l’avantage de Leeds à 18 minutes de la fin, mais a tiré docilement sur Darlow d’une balle en profondeur parfaite de Rodrigo, et Meslier a effectué un arrêt vital à la 84e minute pour refuser à Saint-Maximin ce qui aurait sûrement été le vainqueur.