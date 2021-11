Newcastle devra écrire l’histoire pour rester en forme cette saison alors qu’Eddie Howe appelle à la résilience

Newcastle est confronté à une bataille difficile pour rester en Premier League cette saison, et ce sera une grande évasion historique s’ils évitent la relégation.

Leur défaite contre Arsenal ce week-end les laisse à six points et sans victoire lors de leurs 13 premiers matches de Premier League cette saison.

.

Newcastle est en bas de la Premier League et à six points de la sécurité

Aucune équipe n’a jamais réussi à survivre avec moins de sept points à son actif au même stade de la saison depuis le début de la Premier League.

Huit équipes ont marqué six points ou moins après 13 matches, qui ont toutes été reléguées par la suite, six de ces équipes terminant en bas du classement.

Et Newcastle affrontera Leicester, Liverpool, Manchester City et Manchester United au cours d’un mois de décembre chargé.

Cependant, avant que ces matches ne soient des affrontements cruciaux à domicile contre les rivaux de relégation Norwich et Burnley – et Howe a appelé à la résilience dans les rangs avant une période critique de la saison.

Comment Newcastle peut entrer dans l’histoire

Les hommes d’Eddie Howe devront contrer une forte tendance à la relégation des débutants lents

1993/94 – Swindon (5 points) – Position finale : 22e (reléguée)

1995/96 – Manchester City (6 points) – Position finale : 18e (relégué)

1999/2000 – Sheffield Wednesday (5 points) – Position finale : 19e (relégué)

2005/06 – Sunderland (5 points) – Position finale : 20e (relégué)

2006/07 – Derby (6 points) – Position finale : 20e (relégué)

2012/13 – QPR (4 points) – Position finale : 20e (reléguée)

2015/16 – Aston Villa (5 points) – Position finale : 20e (reléguée)

2020/21 – Sheffield United (1 point) – Position finale : 20e (relégué)

.

Howe incarnant ce que ressent chaque fan de Newcastle en ce moment

« Gagner et perdre devient une habitude, je sais que c’est un peu cliché mais je pense que c’est vrai », a déclaré Howe à talkSPORT lors de sa conférence de presse.

« J’ai été dans toutes sortes d’endroits dans ma carrière de joueur et d’entraîneur, je ne suis ici que depuis deux matchs mais l’équipe a vécu toute la saison et cela a été difficile pour eux.

«Ces moments vous définissent vraiment en tant que personne et personnage. Dans les moments difficiles, vous devez être vraiment déterminé et résilient et utiliser les déceptions que vous avez eues pour vous motiver, utiliser la douleur comme le feu pour essayer de réussir et c’est ce que nous essayons de faire.

.

Howe a subi la relégation lors de son dernier concert de direction avec Bournemouth et tentera désespérément d’éviter le même sort à Newcastle

Tout le monde au club conviendra que la relégation est quelque chose qui ne peut pas arriver, mais Jamie O’Hara de talkSPORT pense que cela pourrait en fait bien servir Newcastle à long terme.

« S’ils sont relégués, ils peuvent presque se regrouper », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Premier League à talkSPORT Breakfast. « Vous trouvez toujours qu’avec Newcastle, c’est comme du désespoir de rester en Premier League, tout le monde le fait.

« Mais si vous regardez Norwich, ils ont un système qui fonctionne quand ils descendent, puis ils montent et ils pourraient rester avec [manager] Doyen Smith.

«Je regarde Newcastle et ils s’accrochent et s’accrochent et ils ont cette mentalité où ils ne gagnent presque jamais de matchs.

« S’ils tombent réellement, je ne pense pas que ce soit la pire chose pour eux car ils peuvent changer l’état d’esprit du groupe puis revenir en Premier League une saison plus tard, car ils seront promus, avec un état d’esprit différent et mentalité différente.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.