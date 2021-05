“ Newcastle devrait être l’une des dix meilleures équipes ”, mais “ vous ne pouvez pas demander beaucoup plus à Steve Bruce car Mike Ashley voit le club comme une entreprise ”, a déclaré l’ancien joueur Jose Enrique.

Jose Enrique partage les frustrations que tant de fans de Newcastle éprouvent à propos de leur équipe, affirmant qu’ils devraient faire partie du top 10 de la Premier League.

Cependant, l’ancien défenseur des Magpies insiste sur le fait que le manager sous pression Steve Bruce ne peut pas être blâmé pour le manque de progrès du club.

Bruce a subi beaucoup de critiques pour les revers de Newcastle cette saison

La victoire 4-2 de Newcastle à Leicester a scellé sa survie cette saison, mais la superbe démonstration était quelque peu en contradiction avec la façon dont la campagne s’est déroulée.

C’était une fantastique performance à l’extérieur et un football de contre-attaque à son meilleur. Cependant, la façon dont Newcastle a joué n’a parfois pas été jolie.

Bruce a répliqué à ses critiques lors d’une interview avec White et Jordan, insistant sur le fait qu’il a été contraint d’adopter une approche plus pragmatique, en particulier avec les attaquants étoiles Allan Saint-Maximin et Callum Wilson blessés pendant de longues périodes.

Et dans une discussion exclusive avec talkSPORT.com, Enrique a défendu le coin de Bruce.

Enrique a joué pour Newcastle pendant quatre ans (2007-11)

Quant à savoir si la critique de Bruce est juste, Enrique a déclaré: «Si vous êtes réaliste, ce n’est pas juste.

«Les gens peuvent dire qu’il joue au football de manière très défensive et contre-attaquante, mais il faut regarder son équipe.

«Il a de bons joueurs, mais défensivement, ils ont en fait eu du mal, donc si vous jouez plus au football offensif, vous aurez encore plus de mal car il y a plus d’espace pour l’équipe adverse.

«Allan Saint-Maximin étant absent pour de nombreux matchs a affecté l’équipe. Lui et Callum Wilson font la différence pour leur équipe.

Au lieu de cela, c’est le propriétaire Mike Ashley qui devrait assumer la responsabilité du manque de progrès de l’équipe, estime l’ancien arrière latéral des Magpies Enrique.

Il a ajouté: «Je ne pense pas que vous puissiez demander beaucoup plus à Steve Bruce avec l’équipe qu’il a et l’argent que Mike Ashley dépense dans l’équipe.

«En tant qu’ancien joueur de Newcastle, je ne pense pas qu’ils soient là où ils devraient être – Newcastle devrait être l’une des dix meilleures équipes de la Premier League.

«Je ne sais pas à quoi il pense. Quand je suis arrivé, il a dépensé beaucoup d’argent pour les joueurs, mais cela n’a pas fonctionné pour lui parce que lors de ma deuxième saison, nous avons été relégués. Je crois qu’il a complètement changé d’avis après cela.

Ashley est une figure impopulaire parmi les fans de Newcastle

«Je pense qu’il le voit comme une entreprise. Cela lui a probablement donné plus de revenus et c’est probablement pourquoi il ne veut pas vendre le club parce qu’il en profite probablement.

«En tant que fan, je pense qu’il devrait vendre parce qu’ils devraient être une équipe de premier plan. Ils devraient au moins se battre pour le top 10.