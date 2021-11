Newcastle dresse une ambitieuse liste de transfert de trois hommes des stars de la Serie A

Newcastle United envisage un triple raid en Serie A pour recruter deux joueurs de l’Inter Milan et un de la Lazio, selon un rapport.

Ce sera un mois de janvier intéressant à St James’ Park après la prise de contrôle du club par les Saoudiens. Newcastle peut désormais rêver de faire des signatures coûteuses. Les ambitions peuvent être réduites alors qu’elles sont encore dans une bataille de relégation, mais elles peuvent toujours avoir une chance d’attirer les meilleurs talents.

Selon un nouveau rapport du Times, il y a trois joueurs italiens sur leur radar. À savoir, ils regardent le duo Inter Stefan De Vrij et Marcelo Brozovic, ainsi que le gardien de la Lazio Thomas Strakosha.

Cibler deux joueurs d’un champion en titre montre l’ambition que Newcastle a désormais. De Vrij et Brozovic ont tous deux joué un rôle important dans le succès de l’Inter la saison dernière.

Cependant, les deux ont récemment fait l’objet de spéculations sur les transferts. L’arrière central De Vrij serait une cible pour Tottenham Hotspur.

Une telle décision le réunirait avec l’ancien entraîneur de l’Inter Antonio Conte. Cependant, Newcastle semble désormais prêt à lui offrir une voie alternative vers la Premier League.

Leur poursuite sera une mesure intéressante de leur capacité à concourir pour des cibles du niveau de De Vrij, en particulier avec une concurrence rivale.

Mais s’ils peuvent l’avoir, il serait d’une grande aide pour résoudre certains de leurs problèmes. Newcastle a encaissé trop de buts jusqu’à présent cette saison ; seul Norwich a expédié plus en Premier League.

De Vrij a excellé dans les trois derniers pour l’Inter et devrait avoir la capacité d’adaptation pour réussir en Premier League. Reste à voir si Newcastle pourra le convaincre.

Leur intérêt pour son coéquipier Brozovic, quant à lui, a déjà été documenté. L’international croate est en fin de contrat à la fin de la saison.

En tant que tel, il est lié à la prochaine étape de sa carrière après un passage solide à San Siro. Newcastle s’est battu contre Liverpool, Manchester United et encore Tottenham pour sa signature.

Brozovic a également de nombreux prétendants sur le continent. Mais Newcastle est prêt à passer à l’action pour essayer de le persuader.

Dans les deux cas Inter, cependant, il semble peu probable qu’ils soient en mesure d’obtenir leurs accords dans leur état actuel.

Strakosha, la cible la plus réaliste de Newcastle ?

Enfin, ils se tournent vers la Lazio pour rectifier un problème perçu avec leur hiérarchie des gardiens de but. Martin Dubravka et Karl Darlow sont tous deux des options décentes, mais on a le sentiment qu’ils peuvent trouver une mise à niveau en tant que numéro un à part entière.

Il y a eu des liens avec Dean Henderson de Manchester United. Cependant, il y a des doutes sur la formule du transfert.

Il peut être plus facile de se concentrer sur Strakosha. Il a perdu sa place de numéro un de la Lazio face au vétéran ancien tireur de Liverpool, Pepe Reina.

Avec un contrat expirant à la fin de la saison, comme Brozovic, il est peut-être temps pour Strakosha de passer à autre chose. Newcastle serait en mesure de lui redonner un rôle de gardien de premier choix, ce qui serait idéal pour le joueur de 26 ans.

Strakosha a fait 181 apparitions pour la Lazio au cours de sa carrière. Il a gardé 53 draps propres pendant cette période, mais a été remis en question lorsqu’il a été appelé récemment.

Un changement de décor peut lui donner un nouveau départ et il peut être une option réaliste à considérer pour Newcastle.

