Newcastle en mix pour le milieu de terrain Rooney qualifié de “rêve de manager”

Newcastle United serait sur le point de se battre avec un autre club de Premier League pour la signature du milieu de terrain de Derby Country Jason Knight cet été.

Les Magpies n’ont pas encore ajouté à leur équipe pendant la saison morte. Le propriétaire Mike Ashley continue de respecter un budget strict, laissant le directeur Steve Bruce rechercher des achats et des prêts bon marché. Mais le patron n’a pas encore apporté un seul nouveau visage à St James ‘Park à l’approche de la nouvelle campagne.

Cela pourrait être sur le point de changer. Selon l’Irish Examiner, les Magpies aiment l’intrigant de 20 ans.

Il est avec les Rams depuis quatre ans après avoir quitté Cabinteely en 2017. Le Dubliner a passé deux ans dans les équipes de jeunes du club avant de faire ses débuts seniors en août 2019.

Il a vu beaucoup d’action malgré ses tendres années, avec 20 départs sur 31 participations au championnat en 2019-2020. Et il a profité de 43 sorties en deuxième division la saison dernière, marquant deux fois pour s’ajouter aux six qu’il a remportés lors de sa première saison.

Derby a terminé juste au-dessus des places de relégation après une performance lamentable. Chevalier était un joueur hors pair, cependant, et le manager Wayne Rooney lui a remis le capitaine à plusieurs reprises.

Et l’ancienne star anglaise a révélé ce qu’il pensait du jeune en janvier.

“C’est le rêve d’un manager”, a-t-il déclaré. « Il donne tout. Il est génial pour les garçons plus jeunes et plus âgés, mais je veux toujours plus de lui.

“Mais en termes de ce que nous essayons de construire, il mérite le brassard, qu’il ait 19 ou 30 ans.”

Combat à deux pour Knight

Alors que Newcastle semble passionné par l’international de la République d’Irlande, Burney a également été lié. Le manager des Clarets Sean Dyche n’a, à ce jour, payé qu’une seule redevance pour une nouvelle recrue cet été, Nathan Collins arrivant de Stoke.

Défenseur Jacob Bedeau et gardien de but Wayne Hennessey ont été sécurisés sur des transferts gratuits. Mais ils sont également dans le mix pour Knight, selon le rapport.

Le club du Lancashire a terminé 17e au classement en 2020-2021. Cependant, ils ont fini avec 11 points d’avance sur Fulham en 18e et ce fut un rodage sans stress.

Dyche ne voudra pas que son équipe soit au même endroit en mai prochain et a besoin de qualité dans ses rangs. Knight fournirait certainement cela.

Leeds était lié en hiver et d’autres clubs seraient également intéressés. On ne sait pas si Rooney est prêt à le laisser partir mais c’est un joueur avec un grand avenir.

LIRE LA SUITE: Le transfert d’Arsenal obtient le feu vert alors que Newcastle cède aux demandes des Gunners