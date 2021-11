Newcastle en pourparlers avec Eddie Howe après l’échec de la poursuite d’Unai Emery alors que Simon Jordan accuse les nouveaux propriétaires de « mauvaise gestion » lors de la recherche d’un nouveau directeur

Eddie Howe est de retour en pourparlers avec Newcastle pour devenir leur nouveau manager, selon talkSPORT.

Les Magpies ont échoué dans leur tentative de débarquer le patron de Villarreal, Unai Emery, et l’attention se tourne maintenant vers Howe.

Howe est au chômage depuis qu’il a quitté Bournemouth en août 2020 et est maintenant le favori pour le travail à Newcastle

L’ancien patron de Bournemouth a déjà aligné son personnel en coulisses en prévision de la prise de contrôle à St James Park et est prêt à travailler avec l’entraîneur actuel Graeme Jones, actuellement sous contrôle intérimaire.

Howe a été sondé pour la première fois par les Magpies lorsque l’ancien propriétaire Mike Ashley était toujours à la barre.

Emery était le favori pour le travail et cela semblait presque être un accord conclu, avant que l’Espagnol ne décide de ne pas poursuivre les pourparlers.

Il a été rapporté que Newcastle voulait une clause dans tout contrat qui lui permettrait d’être limogé si le club était relégué.

Emery a refusé de rejoindre Newcastle

De nombreuses informations sur les négociations ont été divulguées à la presse, ce que l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a contesté.

L’animateur de White and Jordan a déclaré sur talkSPORT: «Je trouve que tout le niveau de détail qui sort dans la presse sur les transactions est déconcertant, car pourquoi ce niveau de détail sortirait-il à moins que quelqu’un ne le briefe?

« Les personnes qui le briefent sont probablement Newcastle, probablement Amanda [Staveley] parce que c’est son fonds de commerce.

« C’est une mauvaise gestion et une mauvaise compréhension de la gestion dont vous parlez. Si vous allez lancer une campagne de relations publiques ou de presse sur la transaction que vous effectuez, et que vous ne l’avez pas fait parce que vous ne connaissez pas la langue dans laquelle vous parlez, vous vous faites passer pour un idiot.

« L’argument selon lequel Eddie Howe devrait être en quelque sorte diminué par le fait qu’il était premier, deuxième, troisième ou quatrième le dernier, les managers de football ne se soucient pas vraiment de ces choses.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle n’ont pas encore embauché un remplaçant pour Steve Bruce

« Dans un monde idéal, ils aimeraient être la personne la plus importante de la pièce. Il sera la personne la plus importante de la pièce lorsqu’il obtiendra le poste s’il fait du bon travail pour eux.

« Le fait qu’on lui ait donné une opportunité, dont je ne suis pas tout à fait sûr qu’il ait mérité les mérites, sera plus une préoccupation pour Eddie Howe car l’opportunité sera importante.

« Newcastle, une fois qu’ils auront surmonté leurs problèmes de football et qu’ils auront un peu de nous dans leur salle de réunion qui comprend le fonctionnement du football plutôt que de le présenter devant la caméra, alors vous commencerez à les voir passer par les étapes que l’économie leur permettra de faire.

« En ce moment, ça joue pour la galerie. Je sais que les gens pensent que j’ai ce programme contre Amanda Staveley, mais ce n’est pas le cas.

«Je n’aime pas les gens qui disent les choses d’une certaine manière et je ne respecte pas certaines choses, mais je respecte le fait qu’elle a conclu l’affaire.

«Elle a un rolodex plein de gens qui sont incroyables et les a mis dans une pièce et a conclu un accord par crochet ou par escroc, par fortune ou par hasard et nous opérons maintenant dans le monde du football.

Jordan a donné son avis sur la recherche de manager de Newcastle

« Vous devez parler la langue de ces gens et de cette industrie. On ne l’acquiert pas du jour au lendemain, on l’acquiert avec l’expérience.

« Si vous n’avez pas cette expérience, vous feriez mieux d’avoir quelqu’un dans la pièce qui l’a.

« Jamie Ruben et pour toutes ses transactions immobilières, il existe un code unique pour chaque industrie et le football a ses propres langages, ses propres normes et outils de communication.

« Il n’y a pas d’univers parallèle où les médias doivent être briefés à un point tel que le manager a presque fini, mais il n’a pas fini. »