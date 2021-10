Newcastle entame son renouvellement avec le retrait de Steve Bruce

20/10/2021 à 12:03 CEST

Newcastle United a confirmé mercredi le départ de Steve Bruce comme entraîneur de l’équipeou, qui est la première décision majeure du fonds saoudien depuis qu’il a racheté le club.

« Newcastle peut confirmer que Steve Bruce quitte ses fonctions d’un commun accord« , a déclaré l’équipe anglaise dans un communiqué, confirmant le départ de Bruce après plus de deux ans au pouvoir, au cours desquels il a terminé treizième et douzième de Premier League.

Cependant, pour le moment, l’équipe est avant-dernière avec trois points après huit matchs, ce qui a précipité le départ de Bruce, qui le week-end dernier, lors de la défaite contre Tottenham Hotspur a terminé sa 1000e rencontre de sa carrière.

« Je suis très reconnaissant à Newcastle de m’avoir donné l’opportunité de diriger ce club. Je tiens à remercier mon équipe d’entraîneurs, les joueurs et tous les travailleurs pour cette période pour leur grand effort. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont toujours tout donné et ils doivent être fiersBruce expliqua.

« C’est un club avec une grande base de fans et j’espère que les nouveaux propriétaires pourront le faire avancer et le positionner là où nous voulons tous qu’il soit », a-t-il ajouté.