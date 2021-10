Newcastle entre dans l’offre pour Florian Wirtz

28/10/2021 à 11h32 CEST

Marc Escola

Les nouveaux propriétaires du Newcastle sont entrés en vigueur dans le première ligue. Mohammed bin Salman, le propriétaire, déjà glissé avec le limogeage du technicien Steve Bruce qui voulait une équipe à la hauteur du budget du club et depuis, plusieurs noms n’ont cessé de sonner qui pourraient être dans l’orbite de l’équipe nord de Angleterre.

L’un des acteurs de la mode est Florian Wirtz. La perle allemande de Bayer Leverkusen a connu un bon début de saison et est à l’ordre du jour de la plupart des « grands » européens, avec le Newcastle appuyant pour obtenir un joueur différentiel qui aide les « pies » à sortir de la zone inférieure du classement. Le milieu de terrain de 18 ans a déjà été appelé par l’équipe nationale de Allemagne et accumule 4 buts et 6 passes décisives cette saison dans le Bundesliga.

Celui qui le prendra devra payer un montant élevé, car Wirtz met fin à son contrat avec Leverkusen en 2026, et ces derniers jours, il a été évalué au chiffre astronomique de 100 M€. En plus du Newcastle il y a une longue liste de clubs qui prétendent à toi, comme Ville, Uni, Chelsea ou Bayern.