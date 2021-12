Newcastle envisage le PSG et l’ancien milieu de terrain de Liverpool pour transformer l’équipe d’Eddie Howe

Newcastle a fait du milieu de terrain mécontent du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum une cible de transfert en janvier, selon un rapport.

Le joueur de 31 ans a quitté Liverpool cet été après l’échec du club à lui proposer un contrat approprié. En conséquence, il a déménagé dans la capitale française comme l’un des rares transferts gratuits qui ont fait la une des journaux.

À Anfield, Wijnaldum était un titulaire régulier sous Jurgen Klopp. Il a joué un rôle essentiel dans leur course à la gloire de la Ligue des champions et de la Premier League.

Au PSG, cependant, il fait face à plus de concurrence depuis quelques minutes. En fait, il se bat contre Ander Herrera, Idrissa Gueye et Marco Verratti.

Et Wijnaldum a souvent joué un petit rôle, admettant par la suite en octobre que la situation n’est « pas ce qu’il voulait ».

TEAMtalk a révélé en novembre que Le PSG a demandé à l’international néerlandais d’être patient. De plus, Newcastle a commencé à le surveiller pour savoir s’il devenait disponible.

Selon les dernières nouvelles de L’Equipe, cependant, Wijnaldum est désormais un objectif ferme pour janvier. Les Magpies veulent ramener le milieu de terrain pour un deuxième passage à St James ‘Park.

En effet, Wijnaldum s’est fait un nom à Newcastle et sa forme là-bas a convaincu Liverpool de le décrocher un contrat de cinq ans en 2016.

Liverpool n’a pas pu convaincre le milieu de terrain de rester, son salaire y jouant un rôle. Le PSG n’a eu aucun problème à répondre à ces demandes et Newcastle non plus, qui reçoit désormais le soutien financier du Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite.

Newcastle fait face à une fenêtre de transfert cruciale s’il veut éviter la relégation de la Premier League.

Salah est devenu le meilleur buteur de la Premier League, mais un nom familier se faufile sur les rails

La défense serait la plus grande préoccupation du manager Eddie Howe. Cependant, il a des idées sur tout le terrain, les Magpies ayant besoin de renforts pour les aider à grimper dans le classement.

Wijnaldum ajouterait une expérience éprouvée en Premier League et serait un visage familier pour les fans.

Wijnaldum n’est pas une cible de Liverpool

Alors que Liverpool reste techniquement une prochaine destination potentielle pour Wijnaldum, il est peu probable que les Reds le signent.

C’est selon le journaliste de . James Pearce, qui a déclaré: « Avec l’amélioration de la situation des blessures et le retour des joueurs peu de temps après des tests COVID positifs, je ne suis pas préoccupé par le manque d’options au milieu de terrain.

« Klopp a Naby Keita, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner comme remplaçants de Thiago, Fabinho et [Jordan] Henderson.

« Je serais étonné que le PSG ait prêté Wijnaldum en janvier. Même s’ils l’avaient fait, je ne vois pas Liverpool le ramener.

« S’il quittait Paris, il voudrait être un titulaire garanti quelque part et je ne vois pas Klopp être en mesure de lui offrir cette assurance. »

Newcastle envisagerait également le milieu de terrain de l’Inter Marcelo Brozovic comme un renfort potentiel.