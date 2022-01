Newcastle est invité à signer Aaron Ramsey alors que la légende Warren Barton révèle une conversation avec Gary Speed ​​et espère que le « marché » Kieran Trippier inspirera plus de gros transferts

La légende de Newcastle Warren Barton a exhorté le club à signer le flop de la Juventus Aaron Ramsey, car il espère que leur accord pour le nouvel arrivant Kieran Trippier conduira à plus de gros transferts.

Les géants italiens ont confirmé que l’ancienne star d’Arsenal quittera le club après deux ans et demi terribles à Turin.

.

Ramsey pourrait échanger des rayures noires et blanches contre…. les rayures noires et blanches de Newcastle

Ramsey a rejoint la Juve pour un transfert gratuit en juillet 2019, mais n’a réussi que cinq buts en Serie A, n’ayant disputé que trois matches de championnat cette saison.

Le manager Massimiliano Allegri a déclaré aux journalistes mercredi: « Aaron Ramsey est revenu de l’entraînement en Angleterre, mais il est sur le point de quitter le club. »

Cependant, les fans d’Arsenal et du Pays de Galles vous diront que le joueur de 31 ans a beaucoup à offrir alors que les clubs de Premier League commencent à se battre pour sa signature.

Newcastle fait partie de ceux qui seraient intéressés, et Barton pense que Ramsey serait un ajout brillant.

L’ancien défenseur des Magpies a révélé une conversation avec le regretté Gary Speed, un autre icône de Toon, au sujet du talent de Ramsey il y a une décennie.

.

Ramsey n’est peut-être pas un titulaire pour la Juventus, mais c’est un grand joueur pour le Pays de Galles

« Je l’aurais », a déclaré Barton au talkSPORT Breakfast. «Je pense qu’il a un point à prouver.

« J’ai parlé de lui à Gary Speed ​​il y a longtemps quand il [Ramsey] avait 21 ans.

« Il m’a dit : ‘C’est un joueur, ne t’inquiète pas pour lui. Il a une bonne attitude, il travaille dur à l’entraînement, il veut être un leader ».

« Cela n’a pas fonctionné en Italie, mais il reviendra et je pense qu’il aura un peu de chance sur son épaule. »

Les Magpies sont sur le point de signer leur premier grand nom sous la direction de leurs nouveaux propriétaires méga-riches alors que le club tente de survivre en Premier League cette saison.

Le défenseur de l’Atletico Madrid et de l’Angleterre Trippier sera bientôt annoncé pour un montant de 12 millions de livres sterling, et Barton pense que c’est une bonne affaire.

« C’est un bon début, vous parlez d’un international anglais de 31 ans mais il a l’air aussi en forme qu’un violon », a-t-il poursuivi.

.

Trippier devrait être annoncé en tant que joueur de Newcastle sous peu

«C’est un bon joueur, il est très polyvalent, il peut jouer à l’arrière droit, à l’arrière gauche, à l’arrière ailier.

« Peu de joueurs anglais sont allés à l’étranger et ont réussi – il a remporté la Liga.

« Il a travaillé sous la direction de l’un des managers les plus tactiques au monde.

« Il a donc beaucoup d’expérience. Quand vous parlez de 12 millions de livres sterling pour un joueur de ce niveau ? Je pense que c’est une bonne affaire.

Il a ajouté : « Les fans l’aimeront avant même qu’il n’ait tapé dans le ballon.

« Parce qu’il est le premier et qu’il a franchi ce pas, ils vont l’adorer là-haut. »

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients 30 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £. Vous obtiendrez également un bonus de casino de 10 £ !

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ avec le code promotionnel • Mise minimale de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Paris gratuits crédités lors du règlement du pari éligible et expirent après 7 jours • Mises de pari gratuites non incluses dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. restrictions de retrait et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org