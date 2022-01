Newcastle est invité à terminer la signature de Botman alors qu’une pierre d’achoppement apparaît

Newcastle a été informé des avantages de la signature de Sven Botman de Lille, bien qu’une pierre d’achoppement majeure semble être apparue.

Botman est un défenseur central précieux qui semble prêt pour un gros coup cette année. La saison dernière, il a disputé 37 apparitions alors que Lille a remporté son premier titre de Ligue 1 en 10 ans.

La forme impressionnante de Botman a continué cette campagne. Il est récemment revenu d’une blessure à l’aine et a aidé l’équipe française à rester invaincue lors de ses quatre derniers matches.

Le joueur de 21 ans est l’une des principales cibles de transfert de Newcastle ce mois-ci, aux côtés de la star de l’Atletico Kieran Trippier.

Et l’expert Paddy Kenny pense que la capture de Botman pourrait « ouvrir les vannes » pour des signatures plus impressionnantes.

« Regardez, ce serait une énorme déclaration », a déclaré Kenny à Football Insider. « C’est un gars qui est un habitué d’une équipe qui est en phase à élimination directe de la Ligue des champions.

« S’il devait signer pour une équipe menacée de relégation, oui, ce serait un énorme coup de pouce.

«Pour moi, je pense que cela ouvrirait les vannes pour plus de joueurs. Une fois qu’ils sont en couple, d’autres voudront peut-être venir.

«Ils verront une équipe qui veut vraiment rester debout et qui travaille dur pour y parvenir.

« Évidemment, ce gars améliorera également instantanément la défense et c’est ce dont Newcastle a vraiment besoin. »

Cependant, il ne sera pas facile de décrocher l’international néerlandais U21. Selon The Telegraph, Lille a déclaré à Newcastle qu’il n’était pas à vendre.

Des frais de 30 millions de livres sterling auraient été discutés, mais les champions de France en titre hésitent à laisser Botman partir à la mi-saison.

Ils le considèrent comme vital pour leurs espoirs de se qualifier pour l’Europe ce trimestre.

La position de transfert signifie que Newcastle devra peut-être fournir bien plus que sa valorisation de 30 millions de livres sterling pour conclure un accord.

Pendant ce temps, l’expert de talkSPORT Tony Cascarino a parlé de le mouvement potentiel des Magpies pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Le Mirror affirme que l’équipe d’Eddie Howe veut prêter l’attaquant d’Arsenal pour le reste de la campagne 2021-2022. Un déménagement permanent d’une valeur de 20 millions de livres sterling a également été annoncé pour l’été.

Mais Cascarino pense que ce serait une mauvaise idée de la part de Newcastle. « C’est quelqu’un qui ne fait pas partie de l’équipe première d’Arsenal, comprenons-le bien », a-t-il déclaré.

«Voulez-vous un joueur qui va faire preuve d’engagement, courir, faire toutes les choses laides dans le jeu dont vous aurez besoin pour survivre ? Le fait-il très bien ? Je dirais que c’est la pire partie de son jeu.

« Est-ce un footballeur de qualité qui peut transformer un match en un instant ? À son meilleur, oui. Mais quand a-t-il fait ça régulièrement pour la dernière fois ? Pas très souvent cette saison, même vers la fin de la saison dernière.

«Je ne vois pas du tout cet accord être bon pour Newcastle.

« Je pense que ce sera plus un air d’Aubameyang faisant une faveur à Newcastle et je pense probablement, non, il ne va pas leur faire une faveur. »

