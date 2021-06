Newcastle et Arsenal ciblent Tosin Adarabioyo disponible pour un prix réduit de 10 millions de livres sterling

in

Le défenseur de Fulham Tosin Adarabioyo sera disponible cet été pour un prix réduit.

Le joueur de 23 ans serait disponible pour seulement 10 millions de livres sterling, selon le Daily Mail, après la relégation de Fulham, avec Newcastle et Arsenal intéressés.

.

Adarabioyo est un autre rejet de Man City qui s’est fait un nom

L’ancien défenseur central de Manchester City a été impressionnant en Premier League cette saison malgré la relégation de l’équipe en championnat.

Ses prouesses défensives le font comparer à Ruben Dias, John Stones et Harry Maguire.

Il a récolté le plus de dégagements de la ligue avec 193 et ​​a également enregistré le temps de sprint le plus rapide de tous les défenseurs centraux.

Scott Parker souhaiterait garder le défenseur au Craven Cottage, mais un séjour dans l’élite semble inévitable.

.

Parker fera tout son possible pour garder Adarabioyo au club

L’arrière central suscite l’intérêt d’Arsenal et de Newcastle, les deux équipes souhaitant renforcer leurs options défensives.

Mikel Arteta chercherait à faire venir plusieurs renforts cet été, et des frais de 10 millions de livres sterling représenteraient une bonne affaire.

Les Cottagers ont reçu des éloges pour leur défense, menée par Joachim Andersen, qui a été prêté par Lyon, avec Adarabioyo pour l’aider.

Remarquablement, six équipes ont concédé plus de buts que Fulham cette saison malgré leur classement parmi les trois derniers.

Cela pourrait être une campagne 2021/22 difficile pour Fulham dans le championnat, cependant, avec Andersen de retour à Lyon, tandis qu’Adarabioyo devrait également partir.

