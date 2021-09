Newcastle et les Rangers envisagent un raid hivernal pour la star Arsenal poursuivie dans un double accord

Newcastle et les Rangers ont été nommés comme deux clubs envisageant un swoop en janvier pour un objectif estival d’Arsenal, selon un rapport.

Les canonniers a présidé à de gros changements dans leur équipe cet été. Une pléthore de premiers joueurs sont partis en tant qu’agents libres ou via la voie du prêt, notamment Willian et Hector Bellerin. Dans le même temps, le directeur technique Edu et Mikel Arteta étaient en train de débourser plus de 140 millions de livres sterling sur six nouveaux visages.

Un nouvel arrivant est venu sous la forme de l’ancien gardien de but de Sheffield Utd, Aaron Ramsdale.

L’international anglais, 23 ans, est arrivé pour un montant initial de 24 millions de livres sterling après la rupture de la résistance des Blades. À un moment donné, l’équipe de Slavisa Jokanovic semblait déterminée à conserver les services de son atout le plus précieux.

En tant que tel, des rumeurs ont commencé à circuler Arsenal se tordrait le bras en faisant leur raid un double pour s’assurer que la cible numéro un Ramsdale a signé. L’accord proposé aurait vu le milieu de terrain norvégien Sander Berge également déménager dans le nord de Londres.

En fin de compte, un double accord n’a pas été nécessaire lorsque Sheffield Utd a accepté de sanctionner la sortie de Ramsdale. Mais selon Football League World, le transfert des intérêts dans Bergé restes.

Ils déclarent Newcastle et champions d’Ecosse Rangers sont des fans du milieu de terrain central de 23 ans.

Les deux sont décrits comme «surveillant» la star combative au cours de la première moitié de la nouvelle saison. S’ils aiment ce qu’ils voient, une approche de janvier pourrait être lancée.

La clé pour savoir si leur intérêt est pris en compte est la forme physique de Berge et s’il peut atteindre les niveaux qu’il a déjà atteints. Il a subi une opération aux ischio-jambiers la saison dernière qui l’a vu manquer plus de trois mois de la campagne.

Des managers d’Arsenal pires que Mikel Arteta

Le talisman de Newcastle promet d’éclipser Ronaldo

Pendant ce temps, Allan Saint-Maximin estime qu’il pourrait être celui qui occupera le devant de la scène lorsque Cristiano Ronaldo reviendra à l’action lorsque Man Utd affrontera Newcastle samedi.

Le regard du monde sera fixé sur Old Trafford pour le concours. Bien que Saint-Maximin a insisté sur le fait qu’il pourrait être celui dont les gens parlent après la fin du concours.

Parler à l’interne Newcastle sur la chaîne de télévision NUFC TV (via l’Express), l’attaquant français envoûtant a déclaré: «Je vais essayer de faire de mon mieux parce que je suis sûr que le monde regardera ce match à cause de Ronaldo. Mais je connais ma qualité.

« Je sais ce que je peux faire sur le terrain, et je sais que ce sera un match très difficile. Je sais que nous avons un match difficile ce week-end contre Manchester United.

« Nous travaillons beaucoup à l’entraînement, c’est pourquoi je me sens un peu fatigué. Mais c’est vraiment important, car nous avons besoin d’une victoire.

« Nous avons besoin de la victoire pour commencer la saison. Et même si nous jouons contre Man Utd, nous savons que si chaque joueur donne le meilleur de lui-même, nous pouvons gagner ce match, alors faisons-le.

LIRE LA SUITE: Euro Paper Talk: Man Utd cible la star de Ligue 1 comme alternative à Declan Rice