Steve Bruce n’était pas la bonne personne pour le poste à Newcastle et la décision de se débarrasser de lui devait être prise, selon l’ancienne star du club Jose Enrique.

Bruce a quitté le club par consentement mutuel mercredi matin une semaine après le rachat de 305 millions de livres sterling par un groupe saoudien.

Bruce a fait face à une pression continue depuis qu’il a pris en charge le club d’enfance de Newcastle

La seule chose surprenante était que la décision n’a pas été prise plus tôt de le quitter alors qu’il menait Newcastle dans sa défaite 3-2 contre Tottenham dimanche – son 1000e match en gestion.

Enrique, s’adressant à talkSPORT.com en association avec BeMyBet.com, a déclaré : « Je suis triste pour lui. Il a l’air d’être un gars sympa, d’après ce que j’ai entendu à son sujet des joueurs qui ont joué sous lui, c’est un gars très gentil.

« Mais il fallait le faire. Dans la façon dont le changement de propriétaire devait se faire parce que Mike Ashley n’était pas le bon pour Newcastle et je pense qu’avec Steve Bruce c’est la même chose.

« Ça va être comme un timbre, où vont-ils aller maintenant ? Vont-ils choisir quelqu’un comme Steven Gerrard, Zinedine Zidane ? Mon préféré serait Antonio Conte en raison de l’expérience qu’il a de remporter des trophées et de remporter des trophées en Premier League – j’irais pour lui.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle, dirigés par Amanda Staveley, ont quitté Bruce

« S’ils optent pour quelqu’un comme ça, cela marquerait tous les clubs de Premier League. Il dirait « regardez, nous sommes venus ici pour faire de Newcastle un grand. » Ils méritent de signer quelqu’un comme Conte.

«Vous savez, dans la fenêtre de transfert de janvier, ils vont devenir gros. La chose la plus importante à mon avis est s’ils signent quelqu’un de nouveau comme Conte – laissez-le signer les joueurs qui peuvent construire le club autour de Conte. À Liverpool, ils l’ont fait autour de Jurgen Klopp.

« Je crois que dans les trois, quatre, cinq prochaines années, nous pourrons parler de Newcastle en compétition là où ils méritent d’être. »

Les fans appelaient Bruce à partir depuis un certain temps, avant même que Mike Ashley ne vende le club.

Bruce a terminé son 1000e match en tant que manager ce week-end

L’ancien patron d’Aston Villa, Hull, Birmingham, Sheffield Wednesday et maintenant de Newcastle a révélé qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière de manager.

Dans une interview avec The Telegraph, il a déclaré: « Je pense que cela pourrait être mon dernier travail », a déclaré Bruce. « Il ne s’agit pas que de moi ; cela a fait des ravages dans toute ma famille parce que ce sont tous des Geordies et je ne peux pas l’ignorer.

« Ils s’inquiétaient pour moi… surtout ma femme, Jan. Quelle femme extraordinaire elle est, incroyable, c’est juste une femme fantastique, une femme, une mère et une grand-mère. Elle a géré la mort de mes parents, les siens n’ont pas été très bien. Et puis elle m’a fait m’inquiéter et ce que j’ai vécu ces dernières années.

« Je ne peux pas la prendre pour acquise, elle a passé toute sa vie à me suivre de club de football en club de football et si je devais lui dire demain, on m’a proposé un travail en Chine, ou n’importe où, elle le ferait dites : « Steve, est-ce que c’est bon pour vous, voulez-vous le faire ? » Et elle me soutiendrait à nouveau.

« J’ai 60 ans et je ne sais pas si je veux lui faire revivre ça. Nous avons une belle vie, donc, oui, ce sera probablement moi en tant que manager – jusqu’à ce que je reçoive un appel téléphonique d’un président quelque part me demandant si je peux leur donner un coup de main. Ne jamais dire jamais, je l’ai appris.

Bruce a admis qu’il ne pouvait pas rejoindre un autre club

Les critiques des supporters étaient constantes pendant son séjour à Newcastle, après avoir remplacé la figure populaire Rafael Benitez.

Bruce a admis qu’il n’avait jamais eu l’impression de gagner les fans du club.

Il a ajouté: « Au moment où je suis arrivé à Newcastle, je pensais que je pouvais gérer tout ce qui m’était lancé, mais cela a été très, très difficile. Ne jamais être vraiment désiré, sentir que les gens voulaient que j’échoue, lire les gens qui disent constamment que j’échouerais, que j’étais inutile, un gros gaspillage d’espace, une tête de chou stupide et tactiquement inepte ou quoi que ce soit. Et c’était dès le premier jour.

« Quand nous faisions des résultats corrects, c’était » oui, mais le style de football est nul « ou j’étais simplement » chanceux « . C’était ridicule et persistant, même lorsque les résultats étaient bons.

«Le meilleur était de se faire dire que nous étions une équipe de relégation dans tous les points sauf… tout cela était dans la première saison. Nous avons terminé 13e. Ce [the criticism and abuse] s’est encore aggravée la deuxième année. Nous avons terminé 12e, avec 17 points d’avance sur les trois derniers.

«J’ai essayé d’en profiter et, vous savez, je l’ai fait. J’ai toujours aimé le combat, prouver aux gens qu’ils avaient tort, mais c’est tout ce que cela a toujours semblé être. Un combat, un combat. Cela fait des ravages car même lorsque vous gagnez un match, vous n’avez pas l’impression de gagner les supporters. »

