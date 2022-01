Newcastle exclu de la FA Cup alors que Cambridge revendique un scalp de choc

Newcastle United a été exclu de la FA Cup après avoir perdu son affrontement au troisième tour avec l’équipe de League One Cambridge 1-0.

Une course en coupe aurait été une bonne façon de poursuivre le premier chapitre de l’ère saoudienne à Newcastle, mais ce n’était pas le cas après que leurs adversaires de troisième niveau ont remporté la victoire par un seul but.

Kieran Trippier a fait ses débuts à Newcastle dès le début, représentant l’un des trois changements apportés à l’équipe qui a fait match nul avec Man Utd lors de leur dernier match de 2021. Jacob Murphy et Matt Ritchie sont également entrés dans la formation.

La première occasion décente du match est revenue à Allan Saint-Maximin, qui a tiré à côté du bord de la surface.

La première opportunité marquante de Cambridge est venue d’un corner, après quoi Martin Dubravka a sauvé une tête de George Williams.

Saint-Maximin a visé avec une tête à l’autre extrémité après avoir été mis en place par Murphy. Cependant, son effort est allé au-dessus de la barre.

Ensuite, Saint-Maximin est devenu le fournisseur de Murphy, qui a forcé un arrêt de Dimitar Mitov.

Cambridge a fait appel pour une pénalité lorsque Harvey Knibbs est tombé sous les ordres de Ritchie. Il a été vérifié par VAR, mais pas donné.

Prenant peut-être cela comme un signal d’alarme, Newcastle s’est approché lorsque Saint-Maximin est entré par la gauche et a forcé Mitov à faire basculer le ballon derrière. Dès le corner résultant, Fabian Schar mettait le ballon au fond des filets, mais il était hors-jeu.

Mitov a été appelé à nouveau à l’action pour nier une frappe à bout portant de Murphy peu de temps après. Il a de nouveau contrecarré le même adversaire en lançant une demi-volée sur la barre transversale avant la pause également.

Cambridge étourdit Newcastle en seconde période

Au début de la seconde mi-temps, Trippier a placé Joelinton d’un centre, mais le Brésilien a tiré droit vers Mitov.

Pour la deuxième fois, Newcastle avait alors le ballon dans les filets mais après qu’un de leurs joueurs soit hors-jeu. Murphy a terminé dans le coin inférieur après avoir saisi la passe de Schar depuis une position illégale.

Plus tard, Trippier a eu une chance d’avoir un impact sur ses débuts lorsqu’il a tiré un coup franc. Cependant, son effort a heurté le mur.

Et quelques instants plus tard, Cambridge s’est placé devant. Newcastle n’a pas réussi à dégager le ballon et il est tombé sur Joe Ironside, qui a terminé au virage pour porter le score à 1-0 après 56 minutes. Et il pouvait pousser un soupir de soulagement après qu’un contrôle VAR ait confirmé le but.

Cela a incité Eddie Howe à faire un double changement pour Newcastle, qui a introduit Miguel Almiron et Joe Willock dans l’action.

L’équipe de Premier League a poussé pour un égaliseur, mais Cambridge a lutté pour conserver son avance. Par exemple, Willock a vu un tir bloqué par un groupe de défenseurs résolus.

C’est en fait Cambridge qui a ensuite eu le ballon dans le filet. Cependant, Jack Lankester était hors-jeu, donc l’avantage restait à un seul but.

Le temps était compté pour Newcastle et juste avant cinq minutes de temps additionnel, Jonjo Shelvey a vu un tir bloqué et Mitov a réclamé une tentative faible d’Emil Krafth.

Dans le temps additionnel, Joelinton a visé hors cible après avoir rencontré un centre de Saint-Maximin. Mitov a ensuite démenti l’attaquant avec un bel arrêt de la tête.

Newcastle a envoyé son propre gardien Dubravka pour un corner tardif, mais Cambridge a tenu bon pour une victoire mémorable.

