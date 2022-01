Newcastle exclu de la FA Cup par la Ligue 1 de Cambridge alors que les débuts de Kieran Trippier sont gâchés par le vainqueur de Joe Ironside devant Amanda Staveley et co

Newcastle, l’équipe de football la plus riche du monde, a été éliminée de la FA Cup par Cambridge, l’équipe de League One, lors d’une victoire 1-0 à St. James Park.

La relation désastreuse des Magpies avec la FA Cup s’est poursuivie de manière humiliante avec le vainqueur à la 56e minute de Joe Ironside, ce qui signifie qu’ils n’ont dépassé le quatrième tour qu’une seule fois au cours des 16 dernières années.

Les joueurs de Cambridge ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient

Les débuts de Trippier n’auraient guère pu être pires

Amanda Staveley qui a dirigé la prise de contrôle du blockbuster, ne pouvait pas croire ce qu’elle voyait

Le rachat de Newcastle par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite soutenu par Mohammad Bin Salman, un homme de 320 milliards de livres sterling, était censé apporter des jours meilleurs, mais les choses ont rarement été plus embarrassantes.

Cambridge n’est revenu au troisième niveau que cette saison sous la direction du directeur recrue Mark Bonner, mais vous auriez à peine remarqué contre l’équipe la plus riche du monde.

16e du classement et luttant contre l’opposition de League One, Cambridge a plus que tenu le coup contre Newcastle d’Eddie Howe et a eu la malchance de ne pas avoir pris une avance plus tôt.

Abattu par Matt Ritchie à la 36e minute, Harvey Knibbs semblait avoir remporté un penalty clair, mais VAR et l’arbitre n’étaient pas d’accord.

Ironside pivota, tira et envoya les têtes de Newcastle directement dans leurs mains

Les joueurs de Cambridge étaient tout aussi stupéfaits que le public local

Mais peu de temps après la mi-temps, les choses sont tombées en faveur des U lorsqu’une ruée dans la surface a été repoussée par Ironside, malgré un hors-jeu marginal dans la construction.

Cambridge était plus qu’heureux de s’asseoir sur son premier match et son éventuel vainqueur, mais a eu un énorme coup de main du gardien Dimitar Mitov qui a nié tout ce que Newcastle avait à offrir.

Mitov était imbattable au filet, excluant tout ce que Newcastle avait à offrir

Et ses coéquipiers ont pu profiter pleinement des choses à temps plein

Les statistiques étaient extrêmement en faveur de Newcastle à temps plein avec 23 tirs contre sept pour Cambridge, mais en vérité, l’équipe de Howe semblait bien à court d’idées.

Les efforts capricieux de Miguel Almiron et Jacob Murphy ont montré une équipe incontrôlable, et Cambridge a tout de même réussi à créer la meilleure chance lorsque Jack Lankester a eu le ballon dans le filet tard, avant d’être déclaré hors-jeu.

Les débuts de Trippier lui ont montré à quel point les choses seront difficiles cette saison

La signature de 12 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid, Kieran Trippier, a été présentée à la foule avant le match et a reçu une lourde responsabilité de Howe, prenant chaque coup franc et chaque corner.

Cependant, bien que les Geordies fassent la une des journaux avec la signature de leur premier vrai joueur haut de gamme depuis des années, leur chemin vers le sommet semble être pavé de trébuchements douloureux.

