Newcastle United a fait volte-face sur sa demande pour que les supporters cessent de porter des couvre-chefs et des vêtements d’inspiration arabe, affirmant que les nouveaux propriétaires saoudiens du club » apprécient les déclarations manifestes de soutien « .

L’armée de Toon est en mode célébration depuis que le club a été acheté par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite pour 305 millions de livres sterling.

De nombreux fans de Newcastle ont adopté des vêtements de type arabe à St James ‘Park pour le premier match du club sous un nouveau propriétaire

Bin Salman’s a finalisé l’achat du club plus tôt ce mois-ci

L’accord fait de Newcastle le club de football le plus riche du monde, avec le prince héritier Mohammad Bin Salman d’une valeur estimée à 320 milliards de livres sterling.

Les fans étaient d’humeur jubilatoire avant leur premier match sous un nouveau propriétaire avec la copropriétaire Amanda Staveley et le président non exécutif Yasir Al-Rumayyan présents pour la défaite 3-2 contre Tottenham le 17 octobre.

Un certain nombre de supporters portaient des vêtements d’inspiration saoudienne en référence à Bin Salman, que le club a par la suite conseillé aux fans de ne pas répéter.

Cependant, Newcastle a maintenant changé ses directives, affirmant que les supporters sont libres de porter des vêtements d’inspiration culturelle.

Des couvre-chefs ont de nouveau été repérés à Selhurst Park lors du tirage au sort de Newcastle avec Crystal Palace

L’idée a été reprise par un certain nombre de fans

Une déclaration sur nufc.co.uk disait : « Les nouveaux propriétaires ont été submergés par l’accueil de la communauté locale, suite à l’acquisition du club il y a deux semaines.

« Les fans qui ont célébré en portant des vêtements culturellement traditionnels, y compris des couvre-chefs, ont fait partie de cet accueil.

« Ceux qui souhaitent soutenir le club en portant des vêtements appropriés d’inspiration culturelle doivent se sentir libres de le faire comme bon leur semble. Nous sommes inclusifs pour tous.

« Pour réitérer ce que nous avons dit précédemment, ni le club ni ses nouveaux propriétaires n’ont été offensés par les vêtements portés et apprécient les déclarations manifestes de soutien et d’acceptation de nos grands fans.

Le premier match de Newcastle sous un nouveau propriétaire a vu un certain nombre de supporters porter des couvre-chefs, ce que le club a ensuite condamné

« Le Newcastle United FC et ses nouveaux propriétaires continuent de soutenir les initiatives de la Premier League en matière de diversité et d’inclusion, notamment No Room for Racism.

« En terminant, nous remercions les fans du Newcastle United FC pour leur incroyable soutien. »

Newcastle avait auparavant déconseillé aux supporters la tenue vestimentaire, tout en maintenant que les propriétaires du club n’étaient en aucune façon offensés.

La déclaration précédente disait : « Personne parmi le nouveau groupe de propriétaires n’a été offensé de quelque manière que ce soit par la tenue vestimentaire des fans qui ont choisi de célébrer de cette manière.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle, dirigés par Amanda Staveley, étaient présents pour le match des Spurs

« C’était un geste qui a été reconnu comme positif et accueillant dans son intention.

« Cependant, il reste la possibilité que s’habiller de cette façon soit culturellement inapproprié et risque d’offenser les autres.

« Tous les visiteurs du club sont, comme toujours, encouragés à porter ce qui est la norme pour leur propre culture ou religion, continuant à refléter les communautés et les groupes multiculturels larges et riches dont le club tire fièrement son soutien. »

