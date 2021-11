Newcastle fait du gardien de Barcelone Ter Stegen une priorité, Magpies tient également à Guendouzi d’Arsenal, Mourinho veut Loftus-Cheek et Winks à Roma, Man United envisage un accord avec Tchouameni, l’Inter bloquera Conte signant des stars aux Spurs

La saison de Premier League n’est peut-être que début novembre, mais cela ne signifie pas que les clubs ne prévoient pas leurs transactions de transfert pour la fenêtre à venir.

Il reste un peu moins de deux mois avant l’ouverture du marché de janvier et avec des équipes réfléchissant à la façon dont elles ont lancé la campagne, il semble qu’un certain nombre d’entrées et de sorties soient déjà en cours.

Ter Stegen est à Barcelone depuis 2014

Les joueurs feront également le point sur leur situation actuelle avec un manque de temps de jeu ou une reprise de forme les amenant peut-être à contacter leurs agents avant un éventuel déménagement.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Marc-André ter Stegen

Newcastle a fait le Barcelone et le gardien allemand une priorité de transfert, selon le média espagnol El Nacional.

Ter Stegen a été considéré comme la première signature des Magpies avec Martin Dubravka et Karl Darlow, tous deux ne devraient pas être le numéro 1 à long terme du club.

Le président du camp de Nou, Joan Laporta, veut garder Ter Stegen, mais Newcastle est sur le point de donner au nouveau manager Eddie Howe un trésor de guerre important.

Le Toon serait disposé à offrir au Barca à court d’argent 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling) pour le joueur de 29 ans – qui est sous contrat jusqu’en 2025.

Matteo Guendouzi a trois buts en Ligue 1 cette saison Matteo Guendouzi

Newcastle souhaite détourner le transfert de Marseille pour le milieu de terrain d’Arsenal Matteo Guendouzi, Foot Mercato.

Le Français est actuellement prêté pour une saison à l’équipe de Ligue 1 après avoir été exclu des Emirats par le patron des Gunners, Mikel Arteta.

Et Marseille semblait être en pole position pour rendre l’accord permanent l’été prochain, mais Newcastle essaierait de « se mêler » du transfert.

Les Magpies auraient du mal à convaincre Guendouzi de revenir en Premier League car il « se sent particulièrement bien à Marseille et ne pense pas à un départ ».

Jose Mourinho veut retrouver Ruben Loftus-Cheek à Roma Ruben Loftus-Cheek

Le patron de la Roma, Jose Mourinho, veut retrouver la star de Chelsea Loftus-Cheek à Roma, selon le média italien Corriere dello Sport.

Loftus-Cheek, 25 ans, a travaillé sous le Special One à Stamford Bridge qui a offert à l’international anglais ses débuts en Ligue des champions en 2014.

Mourinho aimerait également qu’une autre de ses anciennes stars, Harry Winks, le suive de Tottenham au Stadio Olimpico.

De plus, le manager portugais garde un œil sur la situation du contrat d’Antonio Rudiger après avoir tenté de le faire signer aux Spurs pendant son mandat.

Philippe Coutinho

Newcastle serait sur le point de faire un pas en janvier pour Philippe Coutinho.

Le point de vente espagnol Sport affirme que Barcelone cherche à faire sortir Coutinho de ses livres et « s’attend » à ce que Newcastle déménage pour lui cet hiver.

Il est dit que le Barça acceptera un prêt avec une obligation d’achat, ce qui signifie un accord de prêt à court terme en janvier, puis un déménagement permanent en été pourrait avoir lieu.

Le sport ne mentionne aucun frais, mais l’empressement apparent de Barcelone à se séparer du Brésilien devrait faire le jeu de Newcastle.

Le salaire élevé de Coutinho pourrait encore être une pierre d’achoppement.

La star de Barcelone Coutinho pourrait se rendre à Newcastle cet hiver Aurélien Tchouameni

Manchester United intensifierait son intérêt pour le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouameni et pourrait déménager pour lui en janvier.

Football Insider affirme que les scouts de United ont régulièrement regardé Tchouameni ces dernières semaines.

Et les Red Devils seraient prêts à conclure un accord pour le joueur de 21 ans si leurs observateurs de talents sont suffisamment impressionnés.

Football Insider ajoute que Tchouameni est envisagé pour remplacer Paul Pogba au milieu de terrain de United.

L’ex-as bordelais, qui compte déjà cinq sélections en France, est sous contrat à Monaco jusqu’à l’été 2024.

Conte aura la chance de gérer Kane, qu’il voulait signer à Chelsea Harry Kane

Le capitaine anglais est prêt à abandonner tout projet de quitter Tottenham après l’arrivée d’Antonio Conte.

Kane, 28 ans, pense que la nomination de l’Italien peut aider les Spurs à se battre pour les trophées, selon le Sun.

L’attaquant a connu un début de campagne difficile – marquant un seul but en neuf matches de Premier League sous Nuno Espirito Santo.

Kane a encore trois ans sur son contrat actuel et n’a pas réussi à forcer un passage estival à Manchester City.

Conte est devenu le nouveau patron de Tottenham Antonio Conte

Le nouveau patron Conte aurait demandé un coffre de guerre de 237 millions de livres sterling à Tottenham pour aider à réorganiser son équipe.

Conte a été annoncé comme le nouveau manager des Spurs après le départ de Nuno Espirito Santo lundi.

Le point de vente italien Calciomercato affirme que l’ancien chef de Chelsea a fait ses demandes au conseil d’administration de Tottenham et veut plus de 200 millions de livres sterling à dépenser pour les transferts.

Et il a une foule de stars de la Serie A en ligne de mire.

Les rapports affirment que le duo de la Juventus Federico Chiesa et Matthijs de Ligt en tête de la liste de souhaits de Conte avec la paire de l’Inter Milan Stefan de Vrij et Marcelo Brozovic également en vue.

Le défenseur de l’AC Milan Alessio Romagnoli et l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic complètent la demande de Conte.

Cependant, le directeur de l’Inter Milan, Piero Ausilio, a affirmé qu’il ne laisserait aucun des joueurs du club partir lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Il a déclaré à Sky Italia: « Je ne suis pas inquiet pour Antonio Conte et nos joueurs. En janvier, nous n’envisagerons aucune sortie possible ».

Newcastle est après la légende du Real Madrid Toni Kroos Toni Kroos

Newcastle sont intéressés par un échange sensationnel pour le milieu de terrain du Real Madrid et de l’Allemagne, selon le média espagnol El Nacional.

La Premier League prévoit une offre de 25 millions de livres sterling pour le joueur de 31 ans à la suite de son rachat soutenu par les Saoudiens.

L’accord de Kroos à Madrid expire en juin 2023, le Real pourrait donc être tenté d’encaisser.

danger édénique

Chelsea et Newcastle font partie des clubs de Premier League qui ont été alertés de la possibilité de signer Eden Hazard en janvier.

ESPN prétend que si les Blues officialisent leur intérêt pour leur ancien héros, ils pourraient faire face à la concurrence des Magpies à la recherche de leur première arrivée de chapiteau.

Le capitaine belge Hazard, 30 ans, n’a commencé que 25 matchs en Liga depuis qu’il a scellé son transfert de rêve au Real Madrid et compte cinq buts en 53 apparitions.

Le point de vente espagnol Marca a maintenant annoncé que Carlo Ancelotti autoriserait l’attaquant à quitter le club s’il le souhaite.

« Jamais dans ma carrière d’entraîneur je n’ai forcé un joueur à rester quand il veut partir », a déclaré le manager du Real cette semaine.

« À mon avis, cela ne fait aucun doute.

« Si un joueur veut partir, il partira. Il n’y a pas beaucoup de doute à ce sujet.

.

Hazard a été lié à un retour à Stamford Bridge après un échec en Espagne