Newcastle fait la queue pour Lucas Digne, exclu d’Everton, après l’effondrement de Rafa Benitez, selon talkSPORT, alors que les Magpies cherchent à s’appuyer sur le transfert imminent de Kieran Trippier

Le paria d’Everton, Lucas Digne, est devenu une cible de transfert pour Newcastle, selon talkSPORT.

Le Français est tombé en disgrâce à Goodison Park après une brouille avec Rafael Benitez et le club est prêt à écouter les offres du joueur de 28 ans dans la fenêtre de janvier.

. – .

La star d’Everton Digne s’est brouillée avec le manager Rafa Benitez et est désormais une cible pour Newcastle

Digne a été l’un des arrières gauches les plus remarquables de la Premier League au cours des dernières saisons, ayant disputé 127 matches depuis qu’il a rejoint les Toffees de Barcelone en 2018, marquant six buts et fournissant 20 passes décisives.

Il a disputé 13 matches de Premier League cette saison, mais le LaLiga et double champion de Ligue 1 souhaite désormais s’éloigner en janvier afin d’obtenir un temps de jeu régulier.

Newcastle est sur le point de sceller son premier transfert sous sa nouvelle propriété saoudienne, Kieran Trippier étant sur le point de sceller un transfert de 25 millions de livres sterling à St James ‘Park.

Mais les Magpies n’ont pas l’intention de s’arrêter là et Digne est apparu en haut de leur liste de souhaits après avoir obtenu leur accord pour Trippier sur toute la ligne.

Cependant, Newcastle est en concurrence dans sa poursuite de Digne, Chelsea envisageant également une offre de janvier pour le joueur.

.

Trippier est sur le point de rejoindre Newcastle

Les Blues sont privés de Ben Chilwell pour le reste de la saison après qu’il ait été écarté en raison d’une blessure au LCA et ils recherchent maintenant une solution rapide à ce poste.

Newcastle est également à la recherche d’attaquants ce mois-ci et Pierre-Emerick Aubameyang, exclu d’Arsenal, a été soutenu pour suivre Trippier dans le nord-est par l’ancien attaquant de Man City Trevor Sinclair.

« Maintenant, je regarde la ligne avant et la forme de l’équipe », a déclaré Sinclair à l’émission White and Jordan.

«Je pense 3-5-2, placez-le sur le côté droit en prenant tous les coups de pied arrêtés et en mettant Aubameyang en tête avec Callum Wilson.

GETTY

Aubameyang a également été soutenu pour un déménagement à Tyneside

« Si vous mettez Aubameyang là-dedans, vous avez une menace dans l’air, un rythme derrière, des buts et un potentiel pour que Newcastle reste en place.

« S’ils sont désespérés pour des buts, je pense qu’il [Aubameyang] aura quelque chose à prouver parce qu’il voudra montrer aux gens que la culture d’annulation était mauvaise.

« Il voudra prouver que les gens ont tort qui ont dit qu’ils ne voulaient plus de lui au club de football. »

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients 30 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £. Vous obtiendrez également un bonus de casino de 10 £ !

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ à l’aide du code promotionnel • Mise minimale de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement des paris qualifiants et expirent après 7 jours • Les mises de paris gratuites ne sont pas incluses dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. restrictions de retrait et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org