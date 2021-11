Newcastle fait une « offre astronomique » pour que la star de Barcelone Ousmane Dembele se joigne au transfert gratuit avec Eddie Howe cherchant à lancer la révolution saoudienne

Newcastle a fait à l’ailier barcelonais Ousmane Dembele une offre « astronomique » dans le but de l’éloigner du Camp Nou.

L’international français Dembele a rejoint Barcelone en provenance du Borussia Dortmund pour un montant de 97 millions de livres sterling en 2017, ce qui était alors un record en Liga.

Dembele était considéré comme l’un des remplaçants de Neymar à Barcelone

Mais les blessures et la forme ont vu son impact s’évaporer

L’ailier énigmatique n’a pas réussi à justifier son prix en Espagne, avec un mélange de blessures et de forme le voyant limité à 120 apparitions et 30 buts en cinq saisons.

Le manager récemment nommé, Xavi Hernandez, cherche désespérément à conserver le joueur de 24 ans toujours très bien noté, mais les choses peuvent être hors de son contrôle avec Newcastle faisant une offre de contrat que le Barça ne peut égaler.

Des rapports en Espagne affirment que Dembele se verra offrir 15 millions d’euros de salaire [over £250,000 per week] et 15 M€ [around £12.7m] prime à la signature, le contrat du Français devant expirer à l’été 2022.

Les Magpies peuvent officiellement signer Dembele à un accord de pré-contrat le 1er janvier avant un déménagement estival, et l’accord représenterait une énorme déclaration d’intention de la part du nouveau propriétaire du club.

Eddie Howe était la première grande signature de Newcastle, Dembele pourrait-il être le prochain?

Newcastle a été acheté par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite en octobre, faisant du club le plus riche du monde avec le prince héritier du pays, Mohammad Bin Salman, d’une valeur estimée à 320 milliards de livres sterling.

À l’inverse, Barcelone traverse une crise financière en raison de la pandémie de COVID-19, le président du club, Joan Laporta, affirmant que sa dette s’élève à 1,15 milliard de livres sterling.

Mundo Deportivo rapporte également que l’équipe de Premier League Manchester United s’intéresse à la poursuite de Dembele, mais l’offre de Newcastle pourrait être inégalée.

